Церковне свято 18 грудня: що обов'язково потрібно зробити, аби в дім прийшло щастя
18 грудня за новим календарем вшановують пам'ять Модеста Єрусалимського.
Про те, що можна і не можна робити у понеділок, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
Святого Модеста у минулому вважали покровителем худоби. Тому віряни молилися, аби він дав тваринам здоров'я. Окрім цього, у Модеста просили щастя в дім та усіляких благ.
За народними традиціями 18 грудня люди мають провести час з родиною, сходити у гості. Окрім цього, раніше у цей день ворожили. Для цього люди лягали туди, де молотили хліб, та слухали. Чуєш стукіт - поруч смерть, чуєш дзвін - чекай на щастя.
Прикмети дня
- Вдарили морози - снігу не буде
- сніг пішов та налипає - чекайте на потепління
- розбився посуд - бути біді
- не дати їжу голодному - забрати у себе щастя
- ворона кричить й змінює голос - чекайте на різку зміну погоди.
Що заборонено робити 18 грудня
- Брати борги та не віддавати те, що вам не належить
- залишати ніж на столі - сховайте його, або злі сили "поріжуть" долю
- шити та лагодити речі
- сваритися та вживати алкоголь.
День ангела сьогодні відзначають: Марк, Михайло, Модест, Севастіан, Семен, Флор (Фрол), Зоя.
Головна молитва дня
Аби в дім прийшло щастя, попросіть про це у Модеста.
Преподобно проживши, Богомудрий Модесте і святительським одягом прикрашений, блаженніший пастирю Єрусалима, ти в радості нині перед Христом перебуваєш і всі кінці світу чудесами просвіщаєш. Тому будь помічником всім, хто до тебе взиває, і молися, отче, за всіх нас.
Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на 2024 рік.
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