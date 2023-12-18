Церковне свято 18 грудня: що обов'язково потрібно зробити, аби в дім прийшло щастя

Про те, що можна і не можна робити у понеділок, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Святого Модеста у минулому вважали покровителем худоби. Тому віряни молилися, аби він дав тваринам здоров'я. Окрім цього, у Модеста просили щастя в дім та усіляких благ.

За народними традиціями 18 грудня люди мають провести час з родиною, сходити у гості. Окрім цього, раніше у цей день ворожили. Для цього люди лягали туди, де молотили хліб, та слухали. Чуєш стукіт - поруч смерть, чуєш дзвін - чекай на щастя.

Прикмети дня

Вдарили морози - снігу не буде

сніг пішов та налипає - чекайте на потепління

розбився посуд - бути біді

не дати їжу голодному - забрати у себе щастя

ворона кричить й змінює голос - чекайте на різку зміну погоди.

Що заборонено робити 18 грудня

Брати борги та не віддавати те, що вам не належить

залишати ніж на столі - сховайте його, або злі сили "поріжуть" долю

шити та лагодити речі

сваритися та вживати алкоголь.

День ангела сьогодні відзначають: Марк, Михайло, Модест, Севастіан, Семен, Флор (Фрол), Зоя.

Головна молитва дня

Аби в дім прийшло щастя, попросіть про це у Модеста.

Преподобно проживши, Богомудрий Модесте і святительським одягом прикрашений, блаженніший пастирю Єрусалима, ти в радості нині перед Христом перебуваєш і всі кінці світу чудесами просвіщаєш. Тому будь помічником всім, хто до тебе взиває, і молися, отче, за всіх нас.