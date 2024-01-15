Церковный праздник 15 января: сделайте это сегодня, чтобы уберечься от беды и позвать в дом счастье

15 января церковь по новому календарю чтит память Павла Фивейского. По старому стилю - это день памяти святого Сильвестра и святого Серафима Саровского, в народе праздник называли "Сильвестров день" или "Куриный праздник".

Что можно делать 15 января, а что запрещено, кого поздравить с днем ангела, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Павел Фивейский считается первым христианским монахом и отшельником. Он жил в древнем Египте. Павел рано осиротел и пережил немало сложностей, в детстве его пытался убить его же родственник, который мечтал о наследстве. В юношестве ему пришлось бежать от гонений. Родственник Павла хотел раскрыть его веру.

Затем Павел поселился в пустыне и прожил там отшельником 91 год. Считается, что он питался едой, которую приносил ему ворон. А затем о Павле узнал святой Антоний, который затем и похоронил его по-христиански.

По старому календарю, в этот день отмечался "Куриный праздник". Считалось, чо для привлечения удачи нужно заботиться о птицах. Если в этот день почистить курятник - счастье придет в дом. Из-за этого в этот день было строго запрещено есть мясо птицы. Люди верили, что это принесет ужасную беду в дом тех, кто нарушит правило.

Приметы дня

звезды хорошо видно всю ночь - лето будет урожайным

ветер обрывает ветки - весна начнется с дождей

много снега - морозы уйдут не скоро

небо закрыли тучи - весна будет поздней.

Что нельзя сегодня делать

гулять и слоняться по улицам, это может привлечь злых духов

устраивать праздники и веселиться

планировать отпуск и переезжать.

День ангела сегодня празднуют: Павел, Иван, Михаил, Гавриил, Илона, Елена.