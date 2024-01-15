Церковный праздник 15 января: сделайте это сегодня, чтобы уберечься от беды и позвать в дом счастье
15 января церковь по новому календарю чтит память Павла Фивейского. По старому стилю - это день памяти святого Сильвестра и святого Серафима Саровского, в народе праздник называли "Сильвестров день" или "Куриный праздник".
Что можно делать 15 января, а что запрещено, кого поздравить с днем ангела, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Павел Фивейский считается первым христианским монахом и отшельником. Он жил в древнем Египте. Павел рано осиротел и пережил немало сложностей, в детстве его пытался убить его же родственник, который мечтал о наследстве. В юношестве ему пришлось бежать от гонений. Родственник Павла хотел раскрыть его веру.
Затем Павел поселился в пустыне и прожил там отшельником 91 год. Считается, что он питался едой, которую приносил ему ворон. А затем о Павле узнал святой Антоний, который затем и похоронил его по-христиански.
По старому календарю, в этот день отмечался "Куриный праздник". Считалось, чо для привлечения удачи нужно заботиться о птицах. Если в этот день почистить курятник - счастье придет в дом. Из-за этого в этот день было строго запрещено есть мясо птицы. Люди верили, что это принесет ужасную беду в дом тех, кто нарушит правило.
Приметы дня
- звезды хорошо видно всю ночь - лето будет урожайным
- ветер обрывает ветки - весна начнется с дождей
- много снега - морозы уйдут не скоро
- небо закрыли тучи - весна будет поздней.
Что нельзя сегодня делать
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гулять и слоняться по улицам, это может привлечь злых духов
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устраивать праздники и веселиться
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планировать отпуск и переезжать.
День ангела сегодня празднуют: Павел, Иван, Михаил, Гавриил, Илона, Елена.
Ранее мы уже рассказывали о том, кто будет праздновать день ангела в январе.
Кроме этого, недавно стало известно, как новый церковный календарь изменил зимние праздники.