Не Сочельник, а Крещение: как новый церковный календарь изменил зимние праздники

В течение долгого времени 6 января в Украине отмечали Сочельник накануне Рождества Христова. Однако с 2024 года на этот день приходится совсем другой праздник – Крещение. Такие изменения связаны с календарной реформой церкви.

РБК-Украина напоминает, почему календарь зимних праздников изменился, и когда их отмечать по новым правилам.

Почему 6 января больше не Сочельник

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новую систему летоисчисления.

Церковный календарь изменился с юлианского на более точный – новоюлианский.

К этой реформе был долгий путь, ведь большинство православных церквей пользуются новоюлианским календарем еще с начала прошлого века. Украинские церкви долгое время находились под влиянием традиций РПЦ (русской православной церкви), которая не желала менять летоисчисление и продолжает оставаться на старом стиле до сих пор.

Необходимость календарной реформы была обусловлена значительными погрешностями, ведь с течением лет астрономическое и календарное равноденствие в юлианском (старом календаре) не совпадали все больше. К нашему времени разница достигла 13 дней.

Римо-католики отказались от юлианского календаря несколько веков назад и выбрали григорианский стиль, а православные не согласились с правилами исчисления даты Пасхи в нем, и выбрали новоюлианский календарь. Эти системы летоисчисления совпадают, кроме определения Пасхалии.

Фото: ПЦУ перешла на новоюлианский календарь в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)

То есть с переходом на новоюлианский церковный календарь украинцы отмечают праздники вместе с западными странами – на 13 дней раньше обычного. При этом Пасху мы будем праздновать и дальше по старым правилам (ее дата меняется ежегодно в зависимости от наступления полнолуния после весеннего равноденствия).

Таким образом, 6 января 2024 уже не Сочельник. Рождество для украинцев прошло. Как в церкви, так и на государственном уровне, праздник перенесли на 25 декабря.

Хотя чтобы не было споров и противоречий, в ПЦУ и УГКЦ разрешили приходам, желающим этого, в течение переходного периода отмечать праздники по старому стилю.

Новая дата Крещения и значение праздника

В новоюлианском календаре Крещение с 19 января сместилось на 6 января. В этот день церковь чествует великое событие, когда тридцатилетний Иисус Христос принял крещение. Обряд провел Иоанн Предтечи (Креститель) в реке Иордан.

Скриншот pomisna.info

Крещение также известно под названиями Крещение Господне, в народе его называют Иорданом, а в церковном календаре 6 января – Святое Богоявление. Ведь по библейским писаниям во время обряда Христос услышал голос Бога с небес, который назвал его своим Сыном. После этого на него сошел Святой Дух в виде голубя.

Крещение засвидетельствовало таинство явления Бога в трех ипостасях (Святая Троица): Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.

По традиции, на Крещение освящают воду. Христиане верят, что вода становится целебной на праздник и способна защитить от болезней и несчастий. После того как священник освятит воду, ее несут домой – дают напиться родным, обрызгивают дом и хранят весь год.

Еще один обряд – крещенские купания. Люди утром погружаются в проруби на водоемах, которые обычно прорезывают в виде креста и освящают. Хотя в последние годы этот праздничный день уже не такой морозный, поэтому льда на реках почти не бывает.

Фото: украинцев призывают отказаться от купания на Крещение (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоит отметить, что в этом году киевлян призвали не нырять в водоемы на праздник из-за потенциальных угроз в условиях военного положения.

Запрет на купание был введен в Запорожской области. Полиция Львовской области также не советует проводить обряд в открытых водоемах 6 января.

Два праздника в один день. Интересный факт о 6 января

Исторические документы свидетельствуют, что праздник Богоявления приобрел широкую популярность примерно в III веке. Его отмечали 6 января, но он был посвящен сразу нескольким событиям из жизни Иисуса – рождению (т.е. Рождеству) и крещению в Иордане.

"В древности оба события, Рождество Христово и Его Крещение, почитались в один день, а именно 6 января, как праздник Богоявления. Однако в IV веке ради большего утверждения истины воплощения Сына Божия и чтобы подчеркнуть исключительное значение Рождества Христова, воспоминание о нем было отделено от воспоминания о Крещении и стало чествоваться 25 декабря", – объясняют в ПЦУ.

Фото: традиция святить воду на Крещение (Виталий Носач, РБК-Украина)

Все праздники в Украине по новому календарю

С переходом на новоюлианское летоисчисление изменились даты всех "недвижимых" праздников:

Святого Василия Великого – 1 января (ранее – 14 января);

Крещение Господне – 6 января (ранее – 19 января);

Сретение Господне – 2 февраля (ранее – 15 февраля);

Благовещение Девы Марии – 25 марта (ранее – 7 апреля);

Рождество Иоанна Крестителя (в народе Иоанна Купала) – 24 июня (ранее – 7 июля);

Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (ранее 12 июля);

День Ильи Пророка – 20 июля (ранее 2 августа);

Вынос честных деревьев Животворящего Креста Господня (в народе Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (ранее – 14 августа);

Преображение Господне (в народе Яблочный Спас) – 6 августа (ранее – 19 августа);

Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) – 15 августа (ранее – 28 августа);

Сечение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (ранее 11 – сентября);

Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) – 8 сентября (ранее – 21 сентября);

Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (ранее – 27 сентября);

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее – 14 октября);

Введение в Храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) – 21 ноября (ранее – 4 декабря);

Андрея Первозванного – 30 ноября (ранее – 13 декабря).

День святого Николая – 6 декабря (ранее – 19 декабря);

Рождество – 25 декабря (ранее – 7 января);

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (ранее – 8 января);

День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (ранее – 13 января).

В то же время дата Пасхи и связанных с ней праздников ежегодно меняются, и будут и дальше вычисляться по тем же правилам, что были до перехода на новоюлианский календарь.

В частности, к Пасхе привязаны: период Великого Поста, Вербное воскресенье (за 7 дней до Пасхи), Вознесение (на 40 день после Пасхи), Троица (на 50 день после Пасхи), начало Петра поста (через 57 после Пасхи).

В 2024 году Пасха будет 5 мая, Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая, Вербное воскресенье – 28 апреля, Вознесение – 13 июня, Троица – 23 июня.