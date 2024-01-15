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Церковне свято 15 січня: зробіть це сьогодні, щоб уберегтися від біди та покликати у дім щастя

Понеділок 15 січня 2024 06:00
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Церковне свято 15 січня: зробіть це сьогодні, щоб уберегтися від біди та покликати у дім щастя Що не можна робити 15 січня (фото: pixabay.com)
Автор: Поліна Іваненко

15 січня церква за новим календарем вшановує пам'ять Павла Фівейського. За старим стилем - це день пам'яті святого Сильвестра та святого Серафима Саровського, у народі свято називали "Сильвестрів день" або "Куряче свято".

Що можна робити 15 січня, а що заборонено, кого привітати з днем ангела, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Павло Фівейський вважається першим християнським ченцем та самітником. Він жив у стародавньому Єгипті. Павло рано осиротів і пережив чимало складнощів, у дитинстві його намагався вбити його ж родич, який мріяв про спадщину. У юнацтві йому довелося тікати від гонінь. Родич Павла хотів розкрити його віру.

Потім він оселився у пустелі і прожив там пустельником 91 рік. Вважається, що святий харчувався їжею, яку йому приносив ворон. А потім про Павла дізнався святий Антоній, який потім і поховав його за християнськими традиціями.

За старим календарем, цього дня відзначалося "Куряче свято". Вважалося, що для залучення успіху потрібно піклуватися про птахів. Якщо у цей день почистити курник - щастя прийде до хати. Через це у цей день було суворо заборонено їсти м'ясо птиці. Люди вірили, що це принесе жахливу біду до оселі тих, хто порушить правило.

Прикмети дня

  • зірки добре видно всю ніч - літо буде врожайним
  • вітер обриває гілки - весна розпочнеться з дощів
  • багато снігу - морози підуть не скоро
  • небо закрили хмари - весна буде пізня.

Що не можна сьогодні робити

  • гуляти і тинятися вулицями, це може залучити злих духів

  • влаштовувати свята та веселитися

  • планувати відпустку та переїжджати.

День ангела сьогодні святкують: Павло, Іван, Михайло, Гаврило, Ілона, Олена.

Раніше ми вже розповідали про те, хто святкуватиме день ангела у січні.

Крім цього, нещодавно стало відомо, як новий церковний календар змінив зимові свята.

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