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Троица 2024: когда украинцы будут отмечать этот светлый праздник

Воскресенье 07 апреля 2024 10:00
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Троица 2024: когда украинцы будут отмечать этот светлый праздник Когда украинцы будут праздновать Троицу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

День Святой Троицы, также Пятидесятница или Зеленые святки - один из главных христианских праздников, который в православии входит в число двенадцати праздников, а в католицизме имеет самый высокий статус торжества. В этом году верующие восточного обряда будут праздновать Троицу 23 июня, а христиане западного обряда - 19 мая.

О традициях Троицы рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке публикации использовали материалы: ПЦУ и Википедию.

История праздника

Свое название праздник получил в честь восхождения Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим Вознесением на небеса. Этот праздник символизирует явление перед людьми Всевышнего во всех трех ипостасях как святой Троице: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Название Зеленые святки являются пережитком тех времен, когда наши предки исповедовали древний культ растительности. Именно поэтому на Троицу принято украшать дома и церкви зеленью.

Праздник Пятидесятницы начали широко отмечать с IV века, после того как церковь признала существование Бога в трех проявлениях одновременно.

Главные традиции праздника

К этому празднику украинцы украшают жилье живыми цветами и зеленью. Для этого используют чабрец, любисток, полынь, ветки березы, дуба, осины и липы. Также освящают букеты в церкви во время праздничной службы. Затем этот букет хранится в течение года. Высушенные травы могут использовать при купании младенца.

В этот день принято собираться семьей за праздничным столом. Традиционно главным блюдом был каравай. После пира устраивали вечеринки с танцами и песнями.

В прежние времена предки отсылали сватов. В народе верили, что если заручиться на Троицу и отгулять свадьбы на Покров (после реформы календаря этот праздник перекочевал с 14 октября на 1 октября), тогда супружеская жизнь будет счастлива.

Что запрещено делать

  • шить и печь
  • работать на огороде, иначе град побьет посевы
  • отказывать в помощи нуждающимся
  • ссориться и злословить
  • купаться в водоемах, потому что предки верили, что русалки в этот день могут потянуть на дно
  • гулять в лесу, потому что можно встретить нечистую силу

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Просматривайте также, какие праздники украинцы будут отмечать в апреле 2024 года.

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