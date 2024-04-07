Троица 2024: когда украинцы будут отмечать этот светлый праздник

День Святой Троицы, также Пятидесятница или Зеленые святки - один из главных христианских праздников, который в православии входит в число двенадцати праздников, а в католицизме имеет самый высокий статус торжества. В этом году верующие восточного обряда будут праздновать Троицу 23 июня , а христиане западного обряда - 19 мая .

История праздника

Свое название праздник получил в честь восхождения Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим Вознесением на небеса. Этот праздник символизирует явление перед людьми Всевышнего во всех трех ипостасях как святой Троице: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Название Зеленые святки являются пережитком тех времен, когда наши предки исповедовали древний культ растительности. Именно поэтому на Троицу принято украшать дома и церкви зеленью.

Праздник Пятидесятницы начали широко отмечать с IV века, после того как церковь признала существование Бога в трех проявлениях одновременно.

Главные традиции праздника

К этому празднику украинцы украшают жилье живыми цветами и зеленью. Для этого используют чабрец, любисток, полынь, ветки березы, дуба, осины и липы. Также освящают букеты в церкви во время праздничной службы. Затем этот букет хранится в течение года. Высушенные травы могут использовать при купании младенца.

В этот день принято собираться семьей за праздничным столом. Традиционно главным блюдом был каравай. После пира устраивали вечеринки с танцами и песнями.

В прежние времена предки отсылали сватов. В народе верили, что если заручиться на Троицу и отгулять свадьбы на Покров (после реформы календаря этот праздник перекочевал с 14 октября на 1 октября), тогда супружеская жизнь будет счастлива.

Что запрещено делать