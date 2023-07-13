Церковный праздник 13 июля: что запрещено делать в этот особый день, приметы
13 июля в православной церкви отмечают Собор 12 апостолов. В народе этот день тоже имеет такое название - Двенадцать апостолов.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
В чем суть праздника
Почти все апостолы Христовы (за исключением Иоанна Богослова, который умер своей смертью) закончили жизнь в муках и страданиях, тем самым они удостоились и после смерти быть рядом с Иисусом Христом. Именно в их честь, в честь Двенадцати апостолов Христа, и празднуется этот православный праздник.
13 июля принято посещать храмы и молиться за себя и свою семью. Если у вас не получается прийти в церковь, прочтите молитву 12 апостолам дома. Также в этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.
Наши предки называли этот день "макушкой лета". Также люди считали, что именно с этой даты начинается сильная жара.
Народные приметы 13 июля
-
Если слышно кукование кукушки, то лето будет долгое и теплое
-
Утром выпала роса - к солнечной погоде, нет росы – ждите осадков
-
После дождя лещ показывается из воды - будет теплый вечер
-
Облака желтые 13 июля - к дождю
-
Белые облака против ветра поднимаются - к дождю, по ветру идут - к теплу
Что нельзя делать сегодня
- Употреблять алкоголь и играть в азартные игры
- Давать деньги в долг
- Ссориться, ругаться и сплетничать
- Отказывать кому-либо в помощи
13 июля именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Варфоломей, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Динара.
Ранее мы писали о всех праздниках и выходных в августе 2023 года.