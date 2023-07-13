Церковне свято 13 липня: що заборонено робити цього особливого дня, прикмети

13 липня у православній церкві відзначають Собор 12 апостолів. У народі цей день також має таку назву - Дванадцять апостолів.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Майже всі апостоли Христові (за винятком Іоанна Богослова, який помер своєю смертю) закінчили життя в муках і стражданнях, тим самим вони удостоїлися і після смерті бути поруч із Ісусом Христом. Саме на їхню честь, на честь Дванадцятьох апостолів Христа, і святкується це православне свято.

13 липня прийнято відвідувати храми і молитися за себе та свою сім'ю. Якщо вам не вдається прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам будинку. Також у цей день люди просять один одного прощення, миряться і забувають всі образи.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде морозною. Також люди вважали, що саме з цієї дати починається сильна спека.

Народні прикмети 13 липня

Якщо чути кукування зозулі, то літо буде довгим і теплим

Вранці випала роса - на сонячну погоду, немає роси - чекайте опадів

Після дощу лящ показується з води - буде теплий вечір

Хмари жовті 13 липня - до дощу

Білі хмари проти вітру піднімаються - до дощу, за вітром йдуть - до тепла

Що не можна робити сьогодні

Вживати алкоголь та грати в азартні ігри

Давати гроші у борг

Сваритися, лаятись і пліткувати

Відмовляти комусь у допомозі

13 липня іменини відзначають власники таких імен : Андрій, Варфоломій, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Пилип, Дінара.