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Церковне свято 13 липня: що заборонено робити цього особливого дня, прикмети

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Четвер 13 липня 2023 06:00
Церковне свято 13 липня: що заборонено робити цього особливого дня, прикмети Яке церковне свято 13 липня (РБК-Україна)
Автор: Styler

13 липня у православній церкві відзначають Собор 12 апостолів. У народі цей день також має таку назву - Дванадцять апостолів.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Майже всі апостоли Христові (за винятком Іоанна Богослова, який помер своєю смертю) закінчили життя в муках і стражданнях, тим самим вони удостоїлися і після смерті бути поруч із Ісусом Христом. Саме на їхню честь, на честь Дванадцятьох апостолів Христа, і святкується це православне свято.

13 липня прийнято відвідувати храми і молитися за себе та свою сім'ю. Якщо вам не вдається прийти до церкви, прочитайте молитву 12 апостолам будинку. Також у цей день люди просять один одного прощення, миряться і забувають всі образи.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде морозною. Також люди вважали, що саме з цієї дати починається сильна спека.

Народні прикмети 13 липня

  • Якщо чути кукування зозулі, то літо буде довгим і теплим

  • Вранці випала роса - на сонячну погоду, немає роси - чекайте опадів

  • Після дощу лящ показується з води - буде теплий вечір

  • Хмари жовті 13 липня - до дощу

  • Білі хмари проти вітру піднімаються - до дощу, за вітром йдуть - до тепла

Що не можна робити сьогодні

  • Вживати алкоголь та грати в азартні ігри
  • Давати гроші у борг
  • Сваритися, лаятись і пліткувати
  • Відмовляти комусь у допомозі

13 липня іменини відзначають власники таких імен : Андрій, Варфоломій, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Пилип, Дінара.

Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.

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