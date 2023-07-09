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Праздники и выходные в августе 2023: будем ли отдыхать на День Независимости

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Воскресенье 09 июля 2023 15:50
Праздники и выходные в августе 2023: будем ли отдыхать на День Независимости Будет ли выходным день Независимости (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Август ежегодно является особенным для каждого украинца месяцем, ведь 24-го числа мы празднуем День Независимости. Это день - когда наше государство официально начало свой путь к самоидентичности. Обычно этот праздник отмечается пышно и украинцы получают дополнительный выходной. Но так ли будет в этом году?

Об этом и других праздниках в августе - узнайте из материала Styler далее.

Будет ли выходным День Независимости

В этом году 24 августа приходится на понедельник, который согласно статье 73 Кодекса законов о труде, должен быть выходным, ведь это - выдающийся государственный праздник.

Однако из-за военного положения все государственные выходные отменяются, и в прошлом году празднование Независимости не было связано с дополнительным отдыхом.

Пока что в Украине военное положение продлено до 18 августа. Если же его пролонгируют еще на 90 дней, то выходного 24-го августа конечно же не будет.

Всего в августе 31 календарный день, из них 8 дней будут выходными в этом году и 23 - рабочими.

Выходными в августе станут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 29, 27 число.

Все важные праздники августа 2023:

  • 1 августа - День инкассатора
  • 2 августа - День аэромобильных войск
  • 5 августа - Международный день светофора
  • 7 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
  • 8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины
  • 9 августа - Международный день коренных народов мира
  • 12 августа - Международный день молодежи
  • 14 августа - День строителя, День работников ветеринарной медицины, Медовый Спас, или Маковея
  • 15 августа - День археолога
  • 19 августа - День пасечника, Преображение Господне (Яблочный Спас)
  • 21-25 августа - Курбан-байрам
  • 23 августа - День Государственного Флага Украины
  • 24 августа - День Независимости Украины
  • 27 августа - День авиации Украины
  • 27 августа - День дальнобойщика
  • 28 августа - День шахтера, Успение Пресвятой Богородицы.
  • 29 августа - Ореховый (Хлебный) Спас

Раньше мы писали, как украинцы будут праздновать Яблочный, Медовый Ореховый Спас и как изменятся даты уже со следующего года.

Также мы сообщали, какие праздники отметят украинцы в июле 2023 года.

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