Церковный праздник 12 декабря: чем этот день опасен и что нужно сделать обязательно

Что нужно сделать, важные традиции

Когда люди верили, что 12 декабря можно просить у соседей сахар, соль, яйца или молоко - этим можно привлечь на свою сторону удачу.

По народным поверьям девушки гадали на жениха в ночь с 12 на 13 декабря, накануне Андрея. Можно узнать, как скоро их ждет замужество.

В эту дату по приметам предсказывали погоду во второй половине декабря, поэтому эту дату прозвали "Парамон-Зимоуказатель".

Считалось, что до 12 декабря стоит запастись дровами. Ведь если опоздать, то дров уже не останется и печь будет нечем топить.

На Парамона обязательно варили кашу – верили, что крупа в Парамонов день наполняет здоровьем и энергией.

Также 12 декабря нужно обязательно сходить в баню. Если хорошо пропариться, можно исцелиться от любых болезней. А чтобы ребенок рос здоровым и крепким, его купали в теплой ванне.

Что нельзя делать на Парамона, чем этот день опасен

12 декабря люди чистили крыши от снега, при этом нельзя было использовать лопаты.

Также не стоит вязать, шить, заниматься каким-либо тяжелым трудом.

В этот день не следует подметать пол веником, особенно беременным женщинам.

Деньги старайтесь в этот день не занимать, вместе с ними можете забрать и отрицательную энергетику владельца.

Нельзя мыть руки и умываться холодной водой, в противном случае можно заболеть.

Неудачный день для рыбалки. Также сегодня нельзя есть рыбу.

Остерегайтесь веника на Парамона (фото: pixabay)

Приметы на 12 декабря

Говорят, если до 12 декабря снег не выпал, его не будет почти всю зиму.

А вот ясное утро на день Парамона означает, что в декабре не будет пасмурных дней.

Если же снег идет большими хлопьями, ждите теплую зиму.

На улицах на Парамоне лежат сугробы – будет удачный год.

Снег пошел с утра – к метели до самого Дня святого Николая.

Если снега много намело, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели.

День ангела празднуют:

Акакий, Анастасия, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Елена, Парамон Семен, Степан, Юлиан.