Церковный праздник 12 декабря: чем этот день опасен и что нужно сделать обязательно

12 декабря 2022 года в православном календаре день памяти святого мученика Парамона, пострадавшего за христианскую веру. В народе этот день известен как Парамон Зимоуказатель, Парамонов день, и он всегда имел особые традиции и запреты.
Кого сегодня стоит поздравить с днем ангела, что можно и нельзя делать – в материале Styler ниже.
Когда люди верили, что 12 декабря можно просить у соседей сахар, соль, яйца или молоко - этим можно привлечь на свою сторону удачу.
По народным поверьям девушки гадали на жениха в ночь с 12 на 13 декабря, накануне Андрея. Можно узнать, как скоро их ждет замужество.
В эту дату по приметам предсказывали погоду во второй половине декабря, поэтому эту дату прозвали "Парамон-Зимоуказатель".
Считалось, что до 12 декабря стоит запастись дровами. Ведь если опоздать, то дров уже не останется и печь будет нечем топить.
На Парамона обязательно варили кашу – верили, что крупа в Парамонов день наполняет здоровьем и энергией.
Также 12 декабря нужно обязательно сходить в баню. Если хорошо пропариться, можно исцелиться от любых болезней. А чтобы ребенок рос здоровым и крепким, его купали в теплой ванне.
Остерегайтесь веника на Парамона (фото: pixabay)
Акакий, Анастасия, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Елена, Парамон Семен, Степан, Юлиан.
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