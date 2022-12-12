Церковне свято 12 грудня: чим цей день небезпечний і що треба зробити обов'язково

Що треба зробити, важливі традиції

Колись люди вірили, що 12 грудня можна просити у сусідів цукор, сіль, яйця чи молоко - цим можна привернути на свою сторону удачу.

За народними повір'ями дівчата ворожили на нареченого в ніч з 12 на 13 грудня, напередодні Андрія. Можна дізнатися, як скоро на них чекає заміжжя.

У цю дату за прикметами передбачали погоду в другій половині грудня, тому цю дату прозвали "Парамон-Зимовказівник".

Вважалося, що до 12 грудня варто запастися дровами. Адже якщо запізнитися, то дров вже не залишиться і піч буде нічим топити.

На Парамона обов'язково варили кашу - вірили, що крупа в Парамонів день наповнює здоров'ям і енергією.

Також 12 грудня треба обов'язково сходити до лазні. Якщо добре пропаритися можна зцілитися від будь-яких хвороб. А щоб дитина росла здоровою і міцною, її купали у теплій ванні.

Що не можна робити на Парамона, чим цей день небезпечний

12 грудня люди чистили дахи від снігу, при цьому не можна було використовувати лопати.

Також не варто в'язати, шити, займатися будь-якою важкою працею.

У цей день не варто підмітати підлогу віником, особливо вагітним жінкам.

Гроші намагайтеся цього дня не позичати, разом з ними можете забрати і негативну енергетику власника.

Не можна мити руки і вмиватися холодною водою, інакше можна захворіти.

Невдалий день для риболовлі. Також сьогодні не можна їсти рибу.

Остерігайтеся віника на Парамона (фото: pixabay)

Прикмети на 12 грудня

Кажуть, якщо до 12 грудня сніг не випав, то його не буде майже всю зиму;

А от ясний ранок на Парамонів день означає, що у грудні не буде похмурих днів;

Якщо ж сніг йде великими пластівцями, чекайте на теплу зиму;

На вулицях на Парамона лежать замети - буде вдалий рік.

Сніг пішов з ранку - до хуртовин до самого Дня святого Миколая.

Якщо снігу багато намело, то в наступному році буде хороший урожай зерна.

Зірки яскраві - до похолодання, тьмяні - до відлиги.

День ангела святкують:

Акакій, Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Парамон Семен, Степан, Юліан.