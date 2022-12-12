Церковне свято 12 грудня: чим цей день небезпечний і що треба зробити обов'язково

12 грудня 2022 року, в православному календарі день пам’яті святого мученика Парамона, який постраждав за християнську віру. В народі цей день знаний як Парамон Зимовказівник, Парамонів день, і він завжди мав особливі традиції і заборони.
Кого сьогодні варто привітати з днем ангела, що можна і не можна робити - в матеріалі Styler нижче.
Колись люди вірили, що 12 грудня можна просити у сусідів цукор, сіль, яйця чи молоко - цим можна привернути на свою сторону удачу.
За народними повір'ями дівчата ворожили на нареченого в ніч з 12 на 13 грудня, напередодні Андрія. Можна дізнатися, як скоро на них чекає заміжжя.
У цю дату за прикметами передбачали погоду в другій половині грудня, тому цю дату прозвали "Парамон-Зимовказівник".
Вважалося, що до 12 грудня варто запастися дровами. Адже якщо запізнитися, то дров вже не залишиться і піч буде нічим топити.
На Парамона обов'язково варили кашу - вірили, що крупа в Парамонів день наповнює здоров'ям і енергією.
Також 12 грудня треба обов'язково сходити до лазні. Якщо добре пропаритися можна зцілитися від будь-яких хвороб. А щоб дитина росла здоровою і міцною, її купали у теплій ванні.
Остерігайтеся віника на Парамона (фото: pixabay)
Акакій, Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Парамон Семен, Степан, Юліан.
Раніше ми писали про свята і вихідні у січні 2023. Стало відомо, чи будемо ми відпочивати додатково.
Також дізнайтеся, що не можна робити на Андрія Первозванного.