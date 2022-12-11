ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Андрея Первозванного 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Новина українською →
Воскресенье 11 декабря 2022 10:02
Андрея Первозванного 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду Что нельзя делать на Андрея Первозванного (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

13 декабря 2022 года по церковному православному календарю чествуется день памяти Андрея Первозванного - апостола Иисуса Христа, который был первым из двенадцати призван Спасителем. Этот день особенный своими традициями, запретами и приметами.

Что можно и нельзя делать в этот день – узнайте ниже в материале Styler.

Что строго запрещено делать 13 декабря

Как в любой другой большой религиозный праздник, на Андрея нельзя заниматься физическим трудом, шить, вязать, вышивать. Запрет налагается и на любую домашнюю работу: нельзя убирать, стирать, гладить и т. д.

13 декабря нельзя ругаться и кричать, оскорблять других и отказывать в помощи.

Поскольку продолжается Рождественский пост, для верующих остаются под запретом громкие развлечения, употребление мяса, яиц, рыбы, молока, а также алкоголя.

Большим грехом церковь считает гадания на Андрея, как и в другие дни. Хотя в народе девушки всегда гадали на суженого в ночь на 13 декабря.

Важные традиции

В праздник верующим нужно посетить храм и помолиться святому. Апостол Андрей считается покровителем семейного счастья, любви и брака.

Народное название Дня Андрея – Калита. Так когда-то называли обрядовые лепешки, которые подвешивали к потолку.

Андрея Первозванного 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Калита – традиционная выпечка на Андрея (фото: klopotenko.com)

Молодые ребята должны были поочередно попытаться откусить кусок такой лепешки, подвешенной к потолку, без помощи рук. Девушки наблюдали за этим действом, присматривая себе будущего мужа.

Важно это сделать не засмеявшись, да еще верхом на кочерге. Тем, кому это удается – судьба обещает счастливую женитьбу, а кто был не очень ловким – шел "от калить" с вымазанным сажей лицом.

По народной традиции незамужние девушки в ночь на Андрея гадают на жениха, хотя церковь выступает категорически против любых занятий магией.

Предания говорят, что в том доме, где с особым трепетом отмечали День Андрея, ожидается хороший и плодородный урожай.

Раньше мы писали, какая погода будет в Украине в декабре 2022 года.

Также читайте, можно ли праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні свято