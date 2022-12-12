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Церковный праздник 12 декабря: чем этот день опасен и что нужно сделать обязательно

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Понедельник 12 декабря 2022 06:01
Церковный праздник 12 декабря: чем этот день опасен и что нужно сделать обязательно Какой праздник 12 декабря (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

12 декабря 2022 года в православном календаре день памяти святого мученика Парамона, пострадавшего за христианскую веру. В народе этот день известен как Парамон Зимоуказатель, Парамонов день, и он всегда имел особые традиции и запреты.

Кого сегодня стоит поздравить с днем ангела, что можно и нельзя делать – в материале Styler ниже.

Что нужно сделать, важные традиции

Когда люди верили, что 12 декабря можно просить у соседей сахар, соль, яйца или молоко - этим можно привлечь на свою сторону удачу.

По народным поверьям девушки гадали на жениха в ночь с 12 на 13 декабря, накануне Андрея. Можно узнать, как скоро их ждет замужество.

В эту дату по приметам предсказывали погоду во второй половине декабря, поэтому эту дату прозвали "Парамон-Зимоуказатель".

Считалось, что до 12 декабря стоит запастись дровами. Ведь если опоздать, то дров уже не останется и печь будет нечем топить.

На Парамона обязательно варили кашу – верили, что крупа в Парамонов день наполняет здоровьем и энергией.

Также 12 декабря нужно обязательно сходить в баню. Если хорошо пропариться, можно исцелиться от любых болезней. А чтобы ребенок рос здоровым и крепким, его купали в теплой ванне.

Что нельзя делать на Парамона, чем этот день опасен

  • 12 декабря люди чистили крыши от снега, при этом нельзя было использовать лопаты.
  • Также не стоит вязать, шить, заниматься каким-либо тяжелым трудом.
  • В этот день не следует подметать пол веником, особенно беременным женщинам.
  • Деньги старайтесь в этот день не занимать, вместе с ними можете забрать и отрицательную энергетику владельца.
  • Нельзя мыть руки и умываться холодной водой, в противном случае можно заболеть.
  • Неудачный день для рыбалки. Также сегодня нельзя есть рыбу.

Церковный праздник 12 декабря: чем этот день опасен и что нужно сделать обязательно

Остерегайтесь веника на Парамона (фото: pixabay)

Приметы на 12 декабря

  • Говорят, если до 12 декабря снег не выпал, его не будет почти всю зиму.
  • А вот ясное утро на день Парамона означает, что в декабре не будет пасмурных дней.
  • Если же снег идет большими хлопьями, ждите теплую зиму.
  • На улицах на Парамоне лежат сугробы – будет удачный год.
  • Снег пошел с утра – к метели до самого Дня святого Николая.
  • Если снега много намело, то в следующем году будет хороший урожай зерна.
  • Звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели.

День ангела празднуют:

Акакий, Анастасия, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Елена, Парамон Семен, Степан, Юлиан.

Ранее мы писали о праздниках и выходных в январе 2023 года. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

Также узнайте, что нельзя делать на Андрея Первозванного.

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