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Церковне свято 12 грудня: чим цей день небезпечний і що треба зробити обов'язково

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Понеділок 12 грудня 2022 06:01
Церковне свято 12 грудня: чим цей день небезпечний і що треба зробити обов'язково Яке свято 12 грудня (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

12 грудня 2022 року, в православному календарі день пам’яті святого мученика Парамона, який постраждав за християнську віру. В народі цей день знаний як Парамон Зимовказівник, Парамонів день, і він завжди мав особливі традиції і заборони.

Кого сьогодні варто привітати з днем ангела, що можна і не можна робити - в матеріалі Styler нижче.

Що треба зробити, важливі традиції

Колись люди вірили, що 12 грудня можна просити у сусідів цукор, сіль, яйця чи молоко - цим можна привернути на свою сторону удачу.

За народними повір'ями дівчата ворожили на нареченого в ніч з 12 на 13 грудня, напередодні Андрія. Можна дізнатися, як скоро на них чекає заміжжя.

У цю дату за прикметами передбачали погоду в другій половині грудня, тому цю дату прозвали "Парамон-Зимовказівник".

Вважалося, що до 12 грудня варто запастися дровами. Адже якщо запізнитися, то дров вже не залишиться і піч буде нічим топити.

На Парамона обов'язково варили кашу - вірили, що крупа в Парамонів день наповнює здоров'ям і енергією.

Також 12 грудня треба обов'язково сходити до лазні. Якщо добре пропаритися можна зцілитися від будь-яких хвороб. А щоб дитина росла здоровою і міцною, її купали у теплій ванні.

Що не можна робити на Парамона, чим цей день небезпечний

  • 12 грудня люди чистили дахи від снігу, при цьому не можна було використовувати лопати.
  • Також не варто в'язати, шити, займатися будь-якою важкою працею.
  • У цей день не варто підмітати підлогу віником, особливо вагітним жінкам.
  • Гроші намагайтеся цього дня не позичати, разом з ними можете забрати і негативну енергетику власника.
  • Не можна мити руки і вмиватися холодною водою, інакше можна захворіти.
  • Невдалий день для риболовлі. Також сьогодні не можна їсти рибу.

Церковне свято 12 грудня: чим цей день небезпечний і що треба зробити обов'язково

Остерігайтеся віника на Парамона (фото: pixabay)

Прикмети на 12 грудня

  • Кажуть, якщо до 12 грудня сніг не випав, то його не буде майже всю зиму;
  • А от ясний ранок на Парамонів день означає, що у грудні не буде похмурих днів;
  • Якщо ж сніг йде великими пластівцями, чекайте на теплу зиму;
  • На вулицях на Парамона лежать замети - буде вдалий рік.
  • Сніг пішов з ранку - до хуртовин до самого Дня святого Миколая.
  • Якщо снігу багато намело, то в наступному році буде хороший урожай зерна.
  • Зірки яскраві - до похолодання, тьмяні - до відлиги.

День ангела святкують:

Акакій, Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Парамон Семен, Степан, Юліан.

Раніше ми писали про свята і вихідні у січні 2023. Стало відомо, чи будемо ми відпочивати додатково.

Також дізнайтеся, що не можна робити на Андрія Первозванного.

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