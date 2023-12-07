Новый год в условиях войны. Как будут отмечать праздники в Киеве и регионах
Второй год подряд украинцы вынуждены встречать зимние праздники в условиях военного положения с ограничениями и комендантским часом. Под запретом на Рождество и Новый год будут массовые мероприятия, однако елки во многих городах все же решили установить.
РБК-Украина собрало все, что известно о подготовке регионов к праздникам и какие запреты будут действовать.
При подготовке использовались сообщения КГВА, публикации "Суспільне", официальные заявления представителей местных властей.
Киев
В прошлом году продолжительность ограничений на Новый год в столице сокращали. Тогда комендантский час начинался в 22:00, а 31 декабря запрет на передвижение по городу начал действовать с 23:00.
С тех пор график комендантского часа в Киеве изменился, и на праздники никакие дополнительные ограничения или сокращения не предусмотрены. Как сообщили в КГВА, комендантский час будет действовать как обычно – с 00:00 до 05:00, в том числе и 1 января.
Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений в столице не будет. Главной праздничной локацией будет 12-метровая елка на Софийской площади, рядом обустроили одну фотозону.
Елку установили и украсили исключительно на средства меценатов, как и в прошлом году. Прогуляться возле нее можно с 6 декабря 2023 по 10 января 2024.
Фото: открытие елки в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Чернигов
К Рождеству и Новому году елку в городе решили не устанавливать, также не будет никаких торжеств. По словам заместителя начальника управления культуры и туризма городского совета Екатерины Литвин, кроме отсутствия елки и новогоднего городка, в Чернигове также не будут украшать административные здания. Праздничная иллюминация появилась только в парках и скверах города.
Комендантский час продлится с 00:00 до 04:00, если не будет объявлено о дополнительных ограничениях накануне праздников.
Луцк
Главный символ праздника установят, но без новых украшений. Это будет три живых елки на Театральной площади Луцка. Массовые мероприятия в городе не планируются. Комендантский час в городе длится с 00:00 до 05:00. Такие ограничения могут действовать и на праздники.
Черновцы
Второй год подряд в Черновцах не будут устанавливать елку на традиционном месте – Соборной площади. Сейчас там работает хаб для переселенцев. Небольшие рождественские деревца появились 6 декабря в парке Октябрьском и парке имени Шевченко.
Комендантский час в городе на Новый год будет продолжаться с 00:00 до 04:00, как и в другие дни.
Львов
Во Львове комендантский час действует с полуночи до 5 утра. Местные власти пока не делали никаких заявлений о возможном изменении ее продолжительности на праздники.
Главная елка города засияла 5 декабря перед оперным театром. Дерево высотой 14 метров подарили Львову супруги, во дворе которых они росли последние 20 лет. На верхушке елки установили противотанковый еж, а иллюминацию для нее закупили еще в 2018 году. Однако в случае блекаутов подсвечивать дерево не будут.
Фото: главная елка Львова (instagram.com/suspilne.lviv)
Тернополь
В прошлом году елки в Тернополе не было, однако в 2023-м городской совет провел опрос среди детей погибших военных и принял решение установить праздничное дерево на центральной площади. Средства на елку и организацию новогоднего праздника из городского бюджета не использовали, все было закуплено раньше. Если начнутся перебои со светом, огоньки на елке не будут сиять.
В Тернопольской области комендантский час установлен с 00:00 до 05:00, таким он может быть и на праздники.
Ровно
В Ровно не будут устанавливать главную елку. В городском совете объяснили, что такое решение связано с войной, и праздники нужно "делать потише". Альтернативой стала елка, которую открыли возле ТРЦ "Злата Плаза". В праздничные дни в городе будут работать благотворительные ярмарки.
Об изменениях в комендантском часе на Новый год не сообщалось. В настоящее время график действия ограничений – с полуночи до 5 часов утра.
Одесса
В центре города на улице Дерибасовской открыли искусственную елку на средства предпринимателей. 20-метровое дерево украшено элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой.
В то же время в Черноморске в Одесской области отказались от обустройства праздничных локаций по причинам безопасности.
Комендантский час в регионе установлен с 00:00 до 05:00. Об изменениях на праздники пока не сообщали.
Харьков
Елку для харьковчан снова установили в метро на станции "Университет". С 2022 года она стала главной праздничной локацией вместо Соборной площади. Все использованные декорации раньше украшали аллеи Центрального парка. Также новогодние украшения еще на 7 станциях метрополитена, в частности на "Научной", "Историческом музее".
Для детей в подземке будут устраивать праздничные представления и концерты.
Комендантский час в Харькове на Новый год продлится с 23:00 до 05:00, если не будет объявлено о дополнительных ограничениях.
Фото: елка на станции метро "Университет" в Харькове (t.me/park_ru)
Днепр
Информации по изменению продолжительности комендантского часа по праздникам в Днепре нет. В настоящее время она действует с 00:00 до 05:00.
К Рождеству засияют огоньками елки в нескольких районах города. Праздничные деревья будут в парке имени Шевченко, в сквере "Прибрежный" и в сквере имени Александра Усачева на Левом берегу. По словам секретаря горсовета Александра Санжара, все елки и иллюминация закупались в прошлые годы. Средства на обустройство праздничных локаций частично выделили меценаты.
Ивано-Франковск
"Елка победы" засияла во Франковске на Вечевом майдане 6 декабря. Все декорации придумали и сделали учащиеся из профессиональных училищ города. Каркас для елки и альтернативное освещение на случай отключений также сделали в учебных заведениях.
Относительно комендантского часа на праздники в Ивано-Франковске объявлений не делали. Ограничения могут продолжаться, как и в обычные дни – с 00.00 до 05.00.
Напомним, накануне праздников военные призвали не игнорировать воздушные тревоги, ведь массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок.
Напомним, в Украине изменились даты праздников после календарной реформы ПЦУ. В 2023 году Рождество приходится на 25 декабря, однако из-за войны дополнительных выходных не будет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.