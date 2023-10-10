Церковный праздник 10 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не было беды

Традиции этого дня

На Евлампия день значительно уменьшается. Наши предки говорили: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает".

Обычно в этот день расщепляли поленья на лучину. Лучины устанавливали в специальные светильники под углом 10-15 градусов. Приспособление для укрепления горящей лучины получило название светец. По погоде этого дня определяли, какой будет зима.

Главные приметы 10 октября

Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской.

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если на протяжении дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.

Листья на иве начали снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя.

Ветер с востока или севера – к похолоданию.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя сочетаться браком - он считается несчастливым.

Нельзя начинать новые дела - будет неудача.

Не делайте важные покупки - вещи будут недолговечны.

День ангела сегодня празднуют: Андрей, Василий, Иннокентий. Поздравьте с именинами этих людей!