Церковный праздник 10 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не было беды

10 октября 2023 года православные христиане отмечают день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Речь идет о брате и сестре, которые умерли от рук гонителей.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
На Евлампия день значительно уменьшается. Наши предки говорили: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает".
Обычно в этот день расщепляли поленья на лучину. Лучины устанавливали в специальные светильники под углом 10-15 градусов. Приспособление для укрепления горящей лучины получило название светец. По погоде этого дня определяли, какой будет зима.
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