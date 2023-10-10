Церковне свято 10 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не було лиха

10 жовтня 2023 року православні християни відзначають день пам'яті мучеників Євлампія та Євлампії. Йдеться про брата та сестру, які померли від рук гонителів.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
На Євлампія день значно зменшується. Наші пращури говорили: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряви висвітлює".
Загалом у цей день розщеплювали поліно на скіпку. Лучини встановлювали у спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої лучини отримало назву світець. У давнину погоду цього дня визначали, якою буде зима.
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