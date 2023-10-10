Церковне свято 10 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не було лиха

Традиції цього дня

На Євлампія день значно зменшується. Наші пращури говорили: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряви висвітлює".

Загалом у цей день розщеплювали поліно на скіпку. Лучини встановлювали у спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої лучини отримало назву світець. У давнину погоду цього дня визначали, якою буде зима.

Головні прикмети 10 жовтня

Якщо на Євлампія сльота та бруд, то сніг не випаде до самої Казанської.

Якщо у цей день мороз не вдарив, то зима не настане у найближчі чотири тижні.

Якщо упродовж дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.

Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.

Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Що не можна робити у цей день

У цей день не можна одружуватися - він вважається нещасливим.

Не можна розпочинати нові справи – буде невдача.

Не робіть важливих покупок - речі будуть недовговічні.

День ангела сьогодні святкують : Андрій, Василь, Інокентій. Привітайте з іменинами цих людей!