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Церковне свято 10 жовтня: що сьогодні не можна робити, щоб не було лиха

Яке церковне свято 10 жовтня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

10 жовтня 2023 року православні християни відзначають день пам'яті мучеників Євлампія та Євлампії. Йдеться про брата та сестру, які померли від рук гонителів.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

На Євлампія день значно зменшується. Наші пращури говорили: "Євлампій скіпку відщеплює, вогонь роздмухує і темряви висвітлює".

Загалом у цей день розщеплювали поліно на скіпку. Лучини встановлювали у спеціальні світильники під кутом 10-15 градусів. Пристосування для зміцнення палаючої лучини отримало назву світець. У давнину погоду цього дня визначали, якою буде зима.

Головні прикмети 10 жовтня

  • Якщо на Євлампія сльота та бруд, то сніг не випаде до самої Казанської.
  • Якщо у цей день мороз не вдарив, то зима не настане у найближчі чотири тижні.
  • Якщо упродовж дня західна частина неба чиста, то дощу не чекай.
  • Листя на вербі почали знизу жовтіти і облітати – зима буде рання.
  • Вітер зі сходу чи півночі – до похолодання.

Що не можна робити у цей день

  • У цей день не можна одружуватися - він вважається нещасливим.
  • Не можна розпочинати нові справи – буде невдача.
  • Не робіть важливих покупок - речі будуть недовговічні.

День ангела сьогодні святкують : Андрій, Василь, Інокентій. Привітайте з іменинами цих людей!

 

Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.

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