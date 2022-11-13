Снегопады и морозы до -15: синоптики обновили прогноз на декабрь 2022

Погода в Украине в декабре 2022 может удивить снегопадами и сильными морозами, однако период похолодания будет недолгим.

Читайте ниже в материале Styler , что будет с погодой в Украине в последний месяц года.

Когда наступит настоящая зима?

По прогнозу Владислава Билыка, начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, как правило, в Украине метеорологическая зима начинается в первой декаде декабря. Этого следует ожидать и в текущем году.

Метеорологическая зима означает устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0 градусов. Это касается преимущественно северных и западных регионов страны, поскольку были годы, когда на юге Украины по температурным показателям зимы не было. Не исключено, что и в этом году в приморских регионах метеорологическая зима вообще может не наступить.

Будет ли декабрь холодным?

По словам Билыка, обычно самым холодным в Украине месяцем является февраль, а точнее - конец января - начало февраля. Декабрь же, обычно, самый теплый месяц зимы.

Тем не менее, синоптики ресурса Gismeteo (по данным для Киева) прогнозируют, что в декабре будет много снежных дней, иногда даже с сильными осадками. Температура в середине месяца будет снижаться до -10 днем и до -15 ночью. Однако такое похолодание не будет продолжительным, в целом декабрь ожидается умеренно прохладным.

Скриншот: Прогноз на декабрь для Киева (gismeteo.ua)

А вот согласно книге народного синоптика Леонида Горбаня, зима начнется с небольшого мороза и в первые дни осадки не ожидаются. Приблизительно с 6 декабря ударят небольшие морозы, возможен снег.

Продержится такая зима недолго. Уже 12 числа начнет теплеть, возможен снег с дождем, мокрый снег. Со временем наступит оттепель, однако до конца декабря снова немного похолодает. А вот Новый 2023-й год украинцы будут встречать с мокрым снегом и оттепелью.