Оскар 2021: хто і чому отримає заповітні статуетки найпрестижнішої кінопремії

До оголошення лауреатів премії Оскар 2021 залишається все менше часу і очікування стає вже нестерпним.

Хто отримає нагороди, а на кого очікує розчарування? У інтерв'ю РБК-Україна виконавча директорка Української кіноакадемії та Одеського міжнародного кінофестивалю, співзасновниця DzygaMDB Анна Мачух назвала своїх фаворитів та спрогнозувала, хто може отримати Оскар 2021.

Основна інтрига Оскару, як завжди, розгортатиметься в головних номінаціях.

В категорії “Найкращий фільм” з урахуванням попередніх тріумфів на “Золотому Глобусі” та BAFTA фаворитом виглядає “Земля кочівників”. Загалом у цій номінації представлено вісім стрічок, кожна з яких може виграти. Втім, я буду вболівати за роботу Хлої Чжао. Ця прониклива, дуже особистісна, але сповнена духу свободи драма не залишає байдужим нікого.

Та як відомо, на Оскарі є негласне правило. Нагороди за найкращий фільм та режисуру йдуть в “комплекті”. Звісно, були поодинокі випадки, коли правило не працювало, але для цього й існують винятки. Тож вірогідно, що саме Хлоя Чжао стане найкращою режисеркою.

Фото: режисерка Хлоя Чжао (wikipedia.org)

В інших номінаціях ситуація теж більш-менш прогнозована.

Премію “Найкращому акторові” посмертно вручать Чедвіку Боузману, для якого, на жаль, робота “Ма Рейні: мати блюзу” стала останньою і дійсно однією з найкращих в кар’єрі. Втім, я би обрала Ентоні Гопкінса. Його роль у драмі “Батько” про оманливість пам’яті дуже складна, але він зіграв її приголомшливо.

Шанси на нагороду в номінації “Найкраща акторка” для мене розділились порівну між Френсіс Макдорманд та Кері Малліган. Перша, улюблениця Американської кіноакадемії, зіграла вольову та сильну в самотності жінку в “Землі кочівників”. А Кері Маліган втілила у фільмі “Перспективна дівчина” образ мстивої героїні, яка дає вихід своїм демонам назовні, але не завжди в силах впоратися із наслідками.

Кері Малліган претендентка на Оскар 2021 (кадр з фільму "Дівчина, що подає надії")

Цікавою виглядає номінація “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Хоч, на жаль, Україна і не потрапила цьогоріч до переліку номінантів, втім у цій категорії представлені й інші неординарні роботи. Ймовірним переможцем поки що виглядає фільм Томаса Вінтерберга “Ще по одній”.

Головний конкурент данської трагікомедії - сенсаційний документальний фільм “Колектив” Александра Нанеу про розслідування масштабної корупції в системі охорони здоров’я Румунії. Стрічка дійсно вражає, оскільки важко повірити, що це не вигаданий сюжет, а реальність.

Також “Колектив” представлений у номінації “Найкращий документальний фільм”. Тож пророкую, що йому може дістатися саме ця нагорода, а Томас Вінтерберг поїде до Данії з Оскаром у міжнародній категорії.

Трейлер фільму “Ще по одній”

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.