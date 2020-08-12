Ланцюг солідарності в Білорусі: силовики почали переходити на бік демонстрантів (фото і відео)

Протести в Білорусі (фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

У Білорусі четверный день відбуваються протести в різних містах країни

У Білорусі акція Ланцюг солідарності пройшла 12 серпня в різних містах країни - на вулиці вийшла велика кількість громадян і закликали припинити насильство з боку силовиків по відношенню до учасників протестів після оголошення результатів виборів президента. У деяких випадках правоохоронці дійсно стали проявляти лояльність і навіть переходити на бік мітингуючих.

Такі "ланцюги" люди організували на вулицях і площах Мінська, Гродно, Гомеля, Жлобина, Слуцька, Бреста, Борисова, Могильова, Смолевичи та інших населених пунктів. Жінки брали в руки квіти, одягали білий одяг, бралися за руки, розгортали транспаранти з написами "Насильно мил не будеш", "Ми проти насильства", "Я люблю Білорусь" та інше. Також в акції брали участь медики і прості громадяни. Фото з заходу і відео - в матеріалі Styler.

Фото: t.me/minsk_new / t.me/motolkohelp / t.me/nexta_live / t.me/belteanews

Крім акції Ланцюг солідарності паралельно в Мінську під будівлею СІЗО також зібралася велика кількість людей, які просили відпустити затриманих раніше мітингувальників.

Фото: twitter.com/JulianRoepcke / twitter.com/hgwrtswood / t.me/motolkohelp

Водночас сьогодні затримання і сутички з правоохоронцями тривали, і були арештовані не тільки учасники протестів, але й журналісти та працівники ЗМІ, в тому числі й з України.Це Костянтин Реутський і Євген Васильєв - затримані є волонтерами благодійної організації "Схід SOS".

Іноді закінчувалися тим, що мітингувальники відбивали у співробітників міліції затриманого - як це сталося сьогодні у Гродно.

При цьому увечері в Мінську після переговорів з людьми силовики просто пішли з двору житлового будинку, а група громадян скандувала при цьому "Міліція з народом!" Відео випадку опубліковано на Telegram-каналі NEXTA.

Відео: У Мінську силовики під крики протестувальників "міліція з народом" розвернулися і пішли

У мережі з'явилося відеозвернення діючого співробітника МВС Білорусі - дільничного інспектора міліції - з закликом до товаришів по службі до миру і визнання Тихановської президентом країни.

Відео: Співробітник МВС Білорусі звернувся до міліціонерів із закликом підтримати протестувальників

Також в мережі показують відео, як деякі співробітники силових структур викидають свою форму і погони зі словами, що їм стало соромно.

При цьому в Мінську на Грушівці силовики застосували проти учасників протестів зброю. В центрі міста повідомляють про автозаки.

Відео: У Мінську відбулися затримання зі стріляниною

Раніше ми писали про те, що у Білорусі в Гродно ОМОН протаранив авто з дитиною всередині, і п'ятирічна дівчинка була госпіталізована.