Мама, на нас напали бандити? У Білорусі ОМОН протаранив авто з дитиною всередині

Протести в Білорусі (колаж РБК-Україна)

У Гродно під час акції протесту постраждала п'ятирічна дівчинка

У Білорусі співробітники ОМОНу розбили кийками легковий автомобіль з пасажирами всередині, а броньований джип силовиків протаранив авто ззаду. Інцидент стався в центрі міста Гродно ввечері 11 серпня. В результаті події п'ятирічну дівчинку, яка перебувала в легковику зі своїми батьками, госпіталізували з численними пораненнями від осколків скла - дитина втратила багато крові.

Батька маленької Юлі затримали правоохоронці, і тільки вранці 12 серпня відпустили з відділку міліції. Про це передає TUT.BY.

Як розповіла мати дитини Інна Череухо, вони збиралися на авто дістатися з одного кінця міста в інший, і потрапили в центрі, де проходила акція протесту, в потік автомобілів, які сигналили. Самі ж у заході не брали участь і не сигналили, оскільки навіть технічно не могли це зробити: у них зламаний сигнал.

Раптом попереду їх легковика Passat B3 та інших машин, що стояли, з'явилася військова техніка і співробітники ОМОНу.

"Ми розгубилися, коли побачили, як військова техніка попереду починає підрізати бус - і той розгортається боком. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, щоб об'їхати. Але назустріч нам вибігли омонівці, почали бити машину кийками - лобове та бокові скла, дзеркала. Після цього позаду в нас в'їхала військова техніка, був сильний удар", - каже Інна.

Жінка побачила, що її дочка поранена і стікала кров'ю. Чоловік вирішив відвезти її в лікарню швидкої допомоги, але підбігли люди та запропонували підвезти.

"Дочка плакала - вона дуже злякалася. У чоловіка був розсічений лоб. Його відразу зупинила міліція, повезла розбиратися, тільки вранці відпустили. Зараз дзвонив слідчий, викликав знову", - розповіла Череухо.

Лікар наклав дівчинці 4 шви, у неї розсічення правої скроневої частини приблизно на 2,5 см і забій.

"Ймовірно, коли полетіли скла, один з осколків потрапив у голову. У лікарні донька запитала: "Мама, на нас напали бандити?", - каже Інна.

Зараз їх авто забрали на експертизу на платну штраф-стоянку. Жінка зазначила, що їм можуть виписати штраф за виїзд на зустрічну смугу і залишення місця ДТП, коли чоловік намагався завезти дитину в лікарню.

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