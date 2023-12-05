Шестерых украинских детей вернут из России при посредничестве Катара

Шестеро украинских детей будут возвращены в Украину из России в рамках сделки, заключенной при посредничестве Катара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Катарский источник, занимавшийся организацией возвращения, сообщил, что они жили у родственников в России или на оккупированной Россией территории. Дети направляются в Украину через Москву, добавил источник.

Это второй этап возвращения детей при посредничестве Катара после того, как в октябре были возвращены четверо несовершеннолетних.

Переговоры о возвращении велись как минимум с апреля 2023 года. Катар согласился на просьбу Украины выступить посредником с Россией в вопросе возвращения детей их ближайшим родственникам во время визита в Украину в июле 2023 года премьер-министра Катара шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана аль-Тани.

"Процесс включал получение согласия семей, ... идентификацию несовершеннолетних и проверку идентификационной информации, координацию с гуманитарными организациями, а также логистические меры", - сказал катарский чиновник.

По словам источника, одного из детей катарские дипломаты сопровождали в посольство в Москве, а затем переправили в Украину.

Судя по всему, эти дела отличаются от дел украинских детей, которые были насильно вывезены в Россию с территорий, оккупированных Москвой, и которые являются предметом дела Международного уголовного суда.

Похищение украинских детей

Киев заявляет, что около 20 тысяч детей были вывезены из Украины в Россию или на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов. Он называет это военным преступлением, которое соответствует определению геноцида, данному в договоре ООН.

Это дело привело к тому, что президенту России Владимиру Путину и уполномоченному по делам детей Марии Львовой-Беловой были выданы ордера на арест МУС. МУС обвинил их в ответственности за военное преступление по депортации украинских детей - как минимум сотен, а возможно и больше - в Россию.