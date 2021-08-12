Їсти овочі з городу після равликів і слимаків категорично не можна: лікарі назвали причину

Власники власних городів пишаються своїми овочами та фруктами, свіжими та прямо з грядки. Однак такий урожай може виявитися дуже небезпечним, якщо по ньому повзали равлики та слимаки . Ці молюски здатні переносити багато небезпечних для людини захворювань.

Чим небезпечні овочі та фрукти з городу після равликів і слимаків, розповіли в Ukr.media.

Власники городів останнім часом стали скаржитися на навалу равликів. Їх стало дуже багато в садах і на дачних ділянках, а позбутися від них дуже важко. Крім того, з'ясувалося, що ці молюски псують урожай і можуть стати причиною важких захворювань.

Чим можна заразитися від равликів і слимаків

Ці молюски можуть переносити три види паразитів: Leucochloridium (лейкохлоридій парадоксальний), Angiostrongylus vasorum (французький Серцевий черв'як) і Hymenolepis diminuta (щурячий ціп'як). Перші два для людини не дуже небезпечні, а ось останній – дуже.

Лейкохлоридій парадоксальний здатний передаватися птахам, які харчуються равликами та слимаками. Птахи від зараження цим паразитом не гинуть. А ось французький Серцевий черв'як може завдати серйозної шкоди вашим домашнім тваринам і навіть викликати смерть.

Щурячий ціп'як небезпечний для людини

А ось щурячий ціп'як - це глист, який належить до сімейства ланцюгових черв'яків. Гризуни зазвичай харчуються зараженими комахами, які переносять цю інфекційну хворобу. При попаданні в організм людини цей паразит починає рости та може викликати небезпечні ураження спинного і головного мозку, менінгіт, енцефаліт або привести до паралічу.

В історії медицини описаний страшний випадок про трагедію з 19-річним австралійським гравцем в регбі. Він під час суперечки з'їв сирого равлика, який була заражена щурячим ціп'яком. У молодого спортсмена розвинулася еозинофільна пневмонія, він більше як рік був у комі, а все своє подальше життя йому доведеться провести в інвалідному кріслі.

Медики застерігають від вживання овочів і фруктів з власного городу, якими вже встигли поласувати равлики та слимаки. Не варто використовувати в їжу такі продукти, а всі інші – потрібно ретельно мити й в разі потреби обробляти термічно.