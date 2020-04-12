Ціни полетіли вгору: які продукти різко подорожчали за тиждень

Карантин в Україні через епідемію коронавірусу призвів до того, що деякі продукти почали стрімко дорожчати. Як відзначають фахівці, найбільше в ціні злетіли лимони, імбир і часник. Також почали повзти цінники вгору на імпортні продукти.

Ціни на лимони в Україні коливаються від 80 до 100 гривень, імбир – до 250 гривень, а часник подорожчав до 150 гривень за кілограм. Однак, як пише видання "24 канал", в деяких торгових точках ціни за кілограм імбиру зашкалюють до 700 гривень за кілограм. Лимони подорожчали вже у 2,5 раза, а часник – майже у два рази.

Як зазначають економісти, ціни почали рости через високий попит й ажіотаж у період пандемії коронавірусу.

"В українців періодично виникає ідея фікс щодо лікування COVID-19. Наприклад, раптом люди подумали, якщо змішати імбир з лимоном, а зверху збризнути часником – отримаємо ідеальний спосіб боротьби з COVID-19, але це маячня", - пояснює економіст Олег Пендзин.

На цей час не існує ліків проти коронавірусу, а в народі вперто вважають, що часник і лимони можуть захистити від будь-яких вірусів. Не так давно до цього списку додався ще й імбир. І ці помилки спровокували ажіотажний попит.

"Продаж цих продуктів збільшилися вдвічі, тому весь бізнес біжить і на міжнародному ринку шукає вільні партії. Однак вони йдуть не за довгостроковими контрактами, тому значно дорожче", - додав економіст.

Крім того, всі ці три позиції не вирощують в Україні. Часник у нас вирощують, однак ми його експортуємо. А через карантин логістика імпорту дещо ускладнилася.

"Таке зростання цін неприємні, але очікувано. Інша справа, що деякі мережі на цьому хочуть нажитися. Неодноразово спостерігав, як ціни на імбир і лимони в різних торгових мережах суттєво відрізняються. Це свідчить про націнку тих або інших мереж", - пояснив економіст Борис Кушнірук.

Крім того, як повідомила директор Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва в коментарі для "Інтерфакс-Україна", лимони в найближчі тижні можуть зовсім зникнути з полиць магазинів.

"Україна імпортує в рік в районі 55 тис. тонн лимонів (у 2019 році - 54,3 тис. тонн). Постача з Туреччини складає понад 60% загального обсягу. У зв'язку з закриттям ринку Туреччини продукція з цієї країни буде заміщатися продукцією з Південної Америки (Аргентина - другий після Туреччини постачальник лимонів в Україну). Постачання з Туреччини лимонів обмежені у зв'язку із закриттям ринку. Постачання з Іспанії - теж під великим питанням (через сильне поширення пандемії в країні). А лимони з Аргентини просто фізично не встигнуть допливти", - пояснила Звєрєва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського розповіли, чому подорожчали харчові продукти.