ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чому подорожчали продукти: у Зеленського назвали причину

STYLERЖиття    02.04.2020 - 19:49
Чому подорожчали продукти: у Зеленського назвали причину
Продукти в Україні (фото: sfs.gov.ua)

У Зеленського розповіли, чому подорожчали продукти харчування

Ціни на продукти в Україні подорожчали через зростання їх вартості на світових ринках. Про це розповіли на традиційній селекторній нараді по боротьбі з поширенням коронавіруса, яку проводив президент України Володимир Зеленський.

У Зеленського зазначили, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування, а невелике підвищення цін спостерігається тільки на деякі імпортні продукти. Про це повідомляється на сайті глави держави.

При цьому варто зазначити, що з середини березня капуста зросла в ціні на 86%, гречана крупа - на 50%, морква - на 48%, а картопля - на 39%.

Нагадаємо, що названі продукти, які найкраще зміцнюють імунітет. Лікар-імунолог і дієтолог Людмила Гончарова розповіла, що ротація продуктів повинна відбуватися кожні 4 години. Крім того, продукти не повинні бути схожими один на одного, і їжа повинна бути різноманітною.

При цьому продуктам, в яких міститься білок, необхідно приділяти особливу увагу. Мова йде про м'ясо і морепродукти. Також до цього відносяться і яйця. А ті, хто не вживає білок тваринного походження, можуть звернути увагу на сою і всі продукти з неї.

Лікар не радить вживати ковбасу, різні копченості та сосиски, оскільки вони не корисні, і тільки навантажують кишечник.

Раніше повідомлялося про те, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що продуктові ринки під час карантину працювати не будуть.

Експерти назвали причини подорожчання борщового набору Держрезерв передасть продукти до декількох областей
Новини України цены на продуктыпродукты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся