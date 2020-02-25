Ціни на пальне в Україні "пробили дно": експерти дали прогноз

Експерти дали прогноз зростання цін на паливо в Україні
Ціни на паливо в Україні досягли мінімуму в умовах двомісячної стабільності вартості бензину, "дизеля" і газу. За словами експертів, ціни на бензин протягом наступного тижня залишаться незмінними, а от вартість дизельного палива і газу може змінитися.
Варто нагадати, що протягом поточного тижня курс долара на міжбанківському ринку був практично стабільний, тому ціна на паливо в $1,1 за літр бензину А-95 не була перевищена. Вплив курсу долара на вартість палива пов'язаний з тим, що у нас імпортується близько 50% бензину і близько 80% дизпалива. При цьому через високу конкуренцію при скачках іноземної валюти АЗС вартість практично не змінюють. При нинішньому курсі продажу долара на міжбанку (в понеділок було 24,48 грн/$) і нинішній середній ціні літра палива, А-95 коштує 1,08 $/л, ДТ – 1,06 $/л. При цьому різниця в ціні між найвищими й найнижчими цінами, в залежності від регіону, не змінилася ні по бензину, ні по дизпаливу і збільшилася автогазу. Про це пише "Сегодня".
Які зараз ціни:
У бензиновому ринку прогнози експертів однакові: і заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, і директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн впевнені, що за тиждень цінники на стелах не зміняться. А ось з приводу вартості дизельного палива і газу їхні прогнози кардинально відрізняються.
Експерт Геннадій Рябцев вважає, що по дизпаливу цінова нижня межа вартості вже була досягнута, тому за тиждень ціни в роздробі не зміняться.
"Білорусь – наш основний постачальник дизпалива – практично завершила переговори з РФ щодо постачання нафти на свої НПЗ. Також через прибалтійські порти прийшли додатково перші танкери з законтрактованої білорусами нафтою. Тому і на ринку дизпалива видно стабільність", – впевнений Рябцев.
А ось Сергій Куюн вважає, що ситуація складніша.
"На ринку дизпалива зараз діють два протилежні чинники. У великому опті "дизель" подешевшав майже на 1000 гривень за тонну, що дає потенціал зниження ціни в роздробі до 1 гривні на літрі. З іншого боку проти зниження ціни відіграє незрозуміла ситуація з поставками з Білорусі. Вже другий місяць маємо значний недобір за контрактами. Російської нафти досі немає в достатній кількості, білоруські НПЗ працюють не на повну потужність. Так, два танкери привезли 160 тонн нафти, але це 10% від необхідного. Тому куди повернеться тренд, поки сказати складно", – роз'яснив експерт.
Також Геннадій Рябцев дав прогноз вартості скрапленого газу. Експерт вважає, що через профіцит можливе подальше здешевлення газу ще на 20-30 коп./л за тиждень. Те, що профіцит є, згоден і Сергій Куюн.
"Ринок "перелито" газом, тому трейдери намагаються будь-яким способом збільшити продажі, попри те, що оптові закупівлі подорожчали. Але цінове дно пробито, тому чекаємо швидкого зростання цін", – уточнив Куюн.
Нагадаємо, що споживання газу в Хмельницькій області у 2019 році скоротилося на 25%.