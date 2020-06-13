ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на продукти в Україні сильно змінилися: що і де коштує дешевше всього

STYLERЖиття    13.06.2020 - 13:52
Ціни на продукти в Україні сильно змінилися: що і де коштує дешевше всього
Ціни на продукти в Україні сильно змінилися (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вартість продуктів в Україні сильно коливається

Ціни на продукти в Україні сильно змінилися за минулий тиждень. Як повідомляється, в більшості своїй вони знижувалися, однак низький попит на сезонні фрукти та овочі трохи підняв їх вартість. Про те, де минулого тижня українці переплачували, а де були низькі ціни на продукти – читайте нижче.

Як повідомляється в щотижневому звіті НБУ, протягом минулого тижня спостерігалася дефляція цін на фрукти та овочі. Раніше метеорологи повідомляли, що холодний і дощовий травень допоміг врятувати більшу частину врожаю, що могло вплинути на ціни.

"Протягом тижня ціни на харчові продукти в середньому помірно знизилися. Дешевшали овочі та м'ясопродукти. Однак динаміка цін відрізнялася у різних містах. Зокрема, вартість плодоовочевої продукції знижувалася швидше в південних регіонах", - йдеться в заяві НБУ.

При цьому повідомляється, що найнижчі ціни на фрукти по Україні були зафіксовані в Харкові, а найвищі – у Львові. Овочі ж минулого тижня коштували дорожче всього в Дніпрі, при цьому у Львові найменше.

Ціни на продукти в Україні сильно змінилися: що і де коштує дешевше всього

Ціни на продукти в Україні сильно змінилися (скріншот: НБУ)

Нагадаємо, що раніше НБУ підвищив офіційний курс євро.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Національний банк Україницены на продукты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся