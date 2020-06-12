НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,21 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 червня встановлено на такому рівні: 30,2119 гривень за євро (+0,0396 грн). При цьому курс євро на 12 червня становить 30,1723 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 12 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 3 копійки до 30,25 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,75 (29,71 - 11 червня), продажу - 30,25 (30,22 - 11 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 30,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,23 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,73 гривень за долар.

Курс на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,7303 гривень за 1 долар (+0,1304 грн). При цьому курс долара на 12 червня становить 26,5999 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус