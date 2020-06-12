Ціни на поїздки в BlaBlaCar істотно зростуть: названа причина

На BlaBlaCar підвищаться ціни на поїздки (колаж: РБК-Україна)

З-за карантину сервіс BlaBlaCar ввів додаткові обмеження на поїздки

На BlaBlaCar підвищаться ціни на поїздки з-за того, що тепер водій може взяти з собою тільки 2 пасажира. У прес-службі сервісу пошуку автопопутчиков для далеких поїздок уточнюється, що обмеження введено заради безпеки пасажирів та водіїв з метою знизити ризик розповсюдження інфекції коронавирусной.

"Щоб підвищити рівень безпеки під час поїздки, BlaBlaCar оголосив користувачам нової функції "Лише 1 людина, сидіти ззаду": щоб дотримуватися соціальне дистанціювання в автомобілі, водії можуть прийняти тільки одного пасажира, який буде сидіти на задньому сидінні", – йдеться в повідомленні.

Нові заходи потрібні сервісу BlaBlaCar, щоб адаптуватися до нової реальності".

"Після декількох місяців обмежених поїздок і на тлі поступового відновлення міжміських поїздок урядом України, BlaBlaCar буде адаптувати платформу до нової реальності, зосередившись на безпеку поїздок", – повідомила прес-служба.

Також на BlaBlaCar незадовго до карантину з'явилася можливість покупки квитків на автобуси. Повідомляється, що поки не всі напрямки доступні через рішення Моз.

У компанії нагадали, що в березні попросили користувачів тимчасово припинити подорожувати і використовувати платформу тільки для виняткових і термінових поїздок. Крім цього, за рішенням уряду від 16 березня, BlaBlaCar призупинив всі автобусні поїздки, у тому числі і на платформі Busfor.

Експерти вважають, що обмеження щодо кількості пасажирів позначиться на те, скільки коштуватиме проїзд пасажирам. Деякі вважають, що вартість поїздки зросте на 30% від ціни до початку карантину.

Нагадаємо, що раніше BlaBlaCar перестав працювати в Криму з-за санкцій проти Росії.

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Автор: Киселева Анна