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BlaBlaCar зупинить автобусні перевезення і збереже сервіс спільних поїздок

Новини » Суспільство     18.03.2020 - 15:10
BlaBlaCar зупинить автобусні перевезення і збереже сервіс спільних поїздок
Ілюстративне фото (kommersant.ru)

Сервіс спільних поїздок залишиться одним з можливих способів дістатися іншого міста під час карантину

Компанія BlaBlaCar тимчасово призупинить всі внутрішні і міжнародні автобусні маршрути з 18 березня 2020 року через рішення уряду про заборону перевезень на час карантину через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, бронювання автобусних поїздок на BlaBlaCar і Busfor буде тимчасово недоступно для користувачів до подальшого повідомлення.

"Карпулінгові поїздки на BlaBlaCar є приватними поїздками на особистих автомобілях і тому будуть як і раніше доступні для тих, хто зобов’язаний безперешкодно переміщатися між містами України", - йдеться в повідомленні.

Проте в нинішній ситуації "соціального дистанціювання" компанія наполегливо рекомендує користувачам скасувати всі нетермінові поїздки з попутниками, додали в прес-службі.

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, з 18 березня і до 3 квітня заборонено міжміське і міжобласне авіа, ж/д і автобусне пасажирське сполучення.

Нагадаємо, в лютому 2020 року французька компанія BlaBlaCar перестала працювати в окупованому Криму через санкції проти Російської Федерації.

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