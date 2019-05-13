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Ціни на овочіі: українцям повідомили, коли продукти подешевшають

STYLERЖиття    13.05.2019 - 14:18
Ціни на овочіі: українцям повідомили, коли продукти подешевшають
Колаж РБК-Україна

Експерти озвучили вартість овочів в травні

Ціни на овочі в Україні продовжують стрімко зростати, однак вже до кінця травня-початку червня вартість продуктів стане стабільною. Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Подорожчання моркви і буряка вже починає сповільнюватися, проте картопля і капуста продовжують дорожчати. Експерти стверджують, що такі цінові стрибки традиційні для України.

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Навесні овочі завжди різко дорожчають майже в два рази і так само різко падають. До речі, в сусідніх країнах сезонні коливання не перевищують 1%. Це пов'язано з недосконалою системою зберігання продукції в Україні.

Нагадаємо, що в Україні різко подешевшав популярний овоч. До речі, у Львові овоч подешевшав втричі, максимальна ціна - 15 гривень за кіло. А на Півдні країни їх вартість взагалі сягає від 5 до 10 гривень за кіло.

Також в Україні почали продавати першу полуницю з Закарпаття. Різні господарства почали збирати ягоди в теплицях ще близько тижня тому, а на ринках полуниця з'явилася незадовго до свята Великодня. На даний момент вона коштує на 20% дешевше, ніж у цей же період у минулому році.

Ми писали, що раніше ряд експертів зробили прогноз про те, чи будуть в Україні дорожчати основні і найбільш популярні продукти. Вони нагадали, що деякі продукти ростуть в ціні не стільки через вибори, як через сезонного фактора і тому, що в період Пасхи серед українців значно зростає ажіотаж до певних продуктів.

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