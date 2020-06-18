Активний і здоровий відпочинок: в ці туристичні місця на Закарпатті можна закохатися

Ативный та здоровий відпочинок на Закарпатті (колаж РБК-Україна)

Де на Закарпатті можна влаштувати чудових відпочинок навіть на кілька днів

В Україні внутрішній туризм під час карантину xthtp коронавірус стає прекрасною альтернативою літнім закордонним курортам. Для бюджетного відпочинку одним з найпопулярніших місць в нашій країні може стати Закарпаття.

В Міжнародний день пікніка пропонуємо кілька найцікавіших і захоплюючих місць у цьому регіоні, де можна чудово провести час, навіть якщо для відпочинку є лише кілька днів.

Романтичний водоспад Шипіт

Знаменитий водоспад Шипіт розташований в межах Міжгірського району Закарпатської області. Місце, що оповите романтичними та зворушливими легендами, привертає до себе любителів мальовничих пейзажів і цінителів енергії від чистої та бурхливої води, а також "моржів"-сміливців через крижану воду з потужним плином. Про це пише "Тури по Україні" на сторінці в Facebook.

Тут можна чудово влаштуватися з наметами та казанками, до водоспаду ведуть кілька нескладних маршрутів, так що місце може відмінно підійти поціновувачам активного відпочинку на природі та певного усамітнення.

Водоспад Шипіт (фото: tsn.ua/ credits)

Легендарне озеро Синевир

Найглибше високогірне озеро називають дивом України. Воно розташоване в Міжгірському районі на Закарпатті й розлилося на висоті 989 метрів над рівнем моря. Дістатися до озера не так вже й просто, туристам потрібно пройти гірськими стежками, через стрімкі струмки і лісові ділянки з могутніми деревами.

Крім незрівнянних пейзажів, прямуючи до Синевиру, можна побачити древні будівлі Музею архітектури та побуту "Старе село" у селі Колочава. На під'їзді до озера розташований також Реабілітаційний центр бурих ведмедів "Синевир", куди охоче пускають туристів.

Кажуть, найбільше "Синє око Карпат" вражає під час грози. А якщо вдасться побачити озеро з висоти, то можна насолодитися вражаючим видовищем: водойма за формою нагадує око з пишними віями - смереками та ялинами.

Любителям поплавати слід пам'ятати, що глибина "дива" сягає понад 20 метрів, а вода в ньому навіть у спеку прогрівається тільки до 2 метрів. Зате можна сміливо скористатися поромом, який пливе від берега до розташованого посеред озера острівця - зіниці "Морського Ока".

Додамо також, що тут рекомендують скуштувати запашний хвойний напій і горішки в меду.

Озеро Синевир (фото: tsn.ua/ credits)

Місце умиротворення "Воєводине"

Рекреаційна місцевість "Воєводине" розташована в селі Тур'я-Пасіка в 45 км до Ужгорода і 45 км до Сваляви.

Тут можна відмінно влаштувати нетривалий відпочинок: від декількох годин або на один день, щоб погуляти Парком Шенборна, відпочити біля озера, пройтися по 12 містках, які символізують 12 знаків зодіаку, проїхатися алеями в кареті з кіньми або просто покататися в сідлі, половити рибу, відновитися за допомогою спа-процедур.

Прихильників більш активного відпочинку може зацікавити мотузковий парк.

Курорт "Воєводине" (Фото: ivar-tour.kiev.ua)

Термальні води

В селі Косино у Берегівському районі розташовано курортне місце з басейнами з термальними і прісними водами та саунами: евкаліптова, трав'яна, соляна, угорська, римська сауни, хамам, крижана печера.

"Косино" славиться не тільки цілющими водами, але і цікавими дизайнерськими рішеннями. Тут можна релаксувати в джакузі з вином, пивом, палинкою, кавою або ж в басейні-фонтані, над яким висить величезний кран-ілюзія.

Бажаючим оздоровитись і відновитися пропонують також термальні води в Берегове або Велятине з термальними басейнами, лазнями, соляною кімнатою.

Термальні води "Косино" (фото: mandry.ua)

Оленяча ферма

Між селами Іза та Липча у Хустському районі розташована ферма плямистих оленів. У цьому туристичному місці можна на власні очі побачити більше сотні рідкісних тварин. Також є можливість безпосередньо "поспілкуватися" з оленями, пригощаючи їх шматочками хліба.

Оленяча ферма під Хустом (фото: скрін з відео youtube.com)

Раніше ми писали про те, що у мережі показали фото "лисіючих" Карпат через нещадну вирубку.

Додамо також, що нещодавно у Карпатах туристи натрапили на загадкові наскальні малюнки.

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Автор: Володимир Костирін