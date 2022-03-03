Ціни лише у гривні. НБУ нагадав про заборону торгувати за долари та євро

Національний банк України засуджує рішення бізнесу та людей, які в такій складній ситуації для українців встановлюють ціни на товари та послуги не в національній валюті, а в іноземній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на НБУ.
Зокрема, стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро.
"Наголошуємо! Гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Вона повинна прийматися усіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України та за всіма видами платежів відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний банк України", – наголосили в НБУ.
Тому встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним.
"Такі дії є не лише аморальними в умовах війни, а і є прямим порушенням законодавства України", – додали в Нацбанку.
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