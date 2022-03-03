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Ціни лише у гривні. НБУ нагадав про заборону торгувати за долари та євро

Автор: Тетяна Самарук

Національний банк України засуджує рішення бізнесу та людей, які в такій складній ситуації для українців встановлюють ціни на товари та послуги не в національній валюті, а в іноземній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на НБУ.

Зокрема, стало відомо про випадки встановлення в Україні цін на оренду житла в євро.

"Наголошуємо! Гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Вона повинна прийматися усіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України та за всіма видами платежів відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний банк України", – наголосили в НБУ.

Тому встановлення цін в Україні в іноземній валюті є незаконним.

"Такі дії є не лише аморальними в умовах війни, а і є прямим порушенням законодавства України", – додали в Нацбанку.

Раніше ми повідомляли, що "ковідну тисячу" дозволили витрачати на будь-які товари.

Також ми писали, що Нацполіція попередила про шахраїв, які збирають гроші на підтримку ЗСУ.

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Національний банк України