Ціни на їжу поповзуть вгору, а комуналка подорожчає: експерти оновили прогноз

В Україні, попри рекордно низький рівень інфляції останнім часом, все може істотно змінитися. Експерти кажуть: вже в третьому кварталі інфляція прискориться, і ціни поповзуть вгору.

Фахівці прогнозують подорожчання харчових продуктів і тарифів на комунальні послуги.

На думку Олега Пендзина, члена Економічного дискусійного клубу, вже до кінця року інфляція в країні дійде до 9% річного зростання цін, як і було закладено в бюджет. І в третьому кварталі відбудеться випередження - близько 3% в порівнянні з нинішніми 0,5-1%.

Не обійдеться й без маркетингових ходів, як було минулого року з картоплею, якою українці традиційно запасаються в серпні - вересні.

"Лідером зростання ціни виявиться картопля. Урожай картоплі у нас буде ще менше, ніж минулого року, бо багато полів на Західній Україні загинуло від дощів і повені. На дешевий її імпорт сподіватися не доводиться. Наприклад, Білорусь внесла картоплю у перелік заборонених до експорту товарів разом з часником і цибулею", - говорить Пендзин, пише Сегодня.

А ось голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко вважає, що точно відбудеться підвищення вартості комунальних послуг. Це пов'язано з початком опалювального сезону.

"Зниження цін на комунальні послуги, насамперед на газ, точно зміниться їх зростанням. Позаяк почнеться підготовка до нового опалювального сезону, і попит на газ у світі зросте", - прогнозує він.

Що стосується цін на продукти, то Дорошенко повідомив хорошу новину любителям яблук: вони подешевшають, оскільки як очікується врожай на них. І хоча у порівнянні з рекордними цінами на цей український фрукт навесні, вартість знизиться, вона все одно буде "кусатися". Дорошенко прогнозує ціну на яблука 24-26 грн.

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