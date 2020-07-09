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Місячна інфляція сповільнилася в чотири рази

Київ, Четвер 09 липня 2020 16:30
Місячна інфляція сповільнилася в чотири рази
Фото: ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція сповільнилася до 0,8% до 0,2%, однак традиційної літньої дефляції не спостерігається

Споживчі ціни в Україні в червні 2020 року зросли на 0,2% в порівнянні з травнем. З початку року інфляція склала 2,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до червня 2019 року) інфляція прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні 2020 року.

Місячна інфляція сповільнилася в чотири рази

Продукти харчування в Україні за червень 2020 року подорожчали на 0,4%. Найбільше подорожчали фрукти - на 8,4%. У той же час, овочі подешевшали на 4,7%, молоко подешевшало на 1,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,5%, на одяг і взуття - знизилися на 2,8%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 0,4% (у тому числі газ подешевшав на 4,3%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,2%, охорона здоров'я - подорожчало на 0,1%, транспорт подорожчав на 1,2% (в т. ч. ціни на паливо виросли на 2,1%), ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок і культуру знизилися на 0,3%, освіта подорожчало на 0,3%, ресторани і готелі подорожчали на 0,2%.

Місячна інфляція сповільнилася в чотири рази

Нагадаємо, за даними Світового банку за 2017 рік, середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.

Зазначимо, згідно з макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2020 році інфляція (грудень до грудня) прискориться до 11,6%.

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