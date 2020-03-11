Ціни на бензин в Україні: чи варто чекати падіння

Ціни на українських АЗС можуть істотно опуститься вниз через обвал цін на світових ринках та зниження вартості нафти майже на 30%. В Антимонопольному комітеті України вважають, що ціни на пальне на українських заправках також можуть опуститися.

Як повідомляє прес-служба АМКУ, фахівці уважно відстежують динаміку цін і очікують падіння вартості.

"Антимонопольний комітет України буде уважно вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Адже ціну не тільки на сиру нафту, але і на великий гурт бензину і дизпалива очікує істотне падіння", - йдеться в повідомленні.

Однак слідом за зниженням цін, може настати різке підвищення, що потягне за собою подорожчання вартості палива.

"Стрімке падіння цін на АЗС чекати не доводиться. Між сирою нафтою та автомобільним баком є безліч ланок - транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо", - відзначили в АМКУ і додали, що рівень роздрібних цін повинен корелювати зі змінами факторів, які впливають на їх формування.

А от прогнози експертів не так однозначні. Деякі вважають, що ціни на пальне на українських АЗС опустяться на 10-15% найближчим часом через падіння вартості нафти, але варто звертати увагу не на котирування на саму нафту, а на зміни цін на нафтопродукти.

Деякі вважають, що на ціноутворення може вплинути й інший фактор – коронавірус, який вирує в Європі та Китаї.

Крім того, експерти прогнозують істотне здешевлення цін на бензин в Україні вже до середини літа 2020 року.