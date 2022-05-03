У Бучі та Ірпені знову продають квартири: які ціни і стан житла

Власники житла в Київській області - Бучі та Ірпені вже щосили виставляють на продаж квартири в місцях, де раніше були бойові дії.

Кабінет Міністрів України знову дозволив купівлю-продаж нерухомості у воєнний час, опублікував постанову. Правда, уряд дозволив засвідчувати відчуження нерухомості тільки нотаріусам, які відповідають ряду жорстких вимог Міністерства юстиції.

У матеріалі Styler читайте, які зараз ціни на нерухомість в Ірпені та Бучі, і в якому стані знаходяться ці квартири.

Для початку ознайомтеся з новими правилами купівлі та продажу нерухомості під час воєнного стану, який діє в нашій країні.

Нотаріуси отримали право проводити такі реєстраційні дії, пов'язані з нерухомістю:

відчуження, розділ (виділення частини) нерухомого майна;

реєстрація спадкових договорів;

реєстрація договорів іпотеки, про заміну кредитора (відступу прав вимоги) за кредитним договором та / або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекотримача;

встановлення довірчої власності на нерухоме майно;

визначення розміру часток у праві спільної власності;

реєстрацію договорів поділу спільного майна подружжя (виділення частини з нього);

реєстрацію позики, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менше трьох років;

реєстрацію довіреності на право розпорядження нерухомим майном;

реєстрацію свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися.

Але є і обмеження Нотаріальні дії можуть проводитися нотаріусами, які географічно знаходяться в тому ж регіоні, де і зареєстрована нерухомість. Виняток зроблено тільки для Києва та Київської області. Операції з нерухомістю в столичному регіоні можуть проводить нотаріуси з робочим місцем в Києві, або ж за місцем знаходження нерухомості, або за місцем реєстрації однієї зі сторін договору. Заборонено Нотаріальне засвідчення підписів на актах про передачу нерухомості до статутних капіталів юросіб. Заборонено нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу з предмету іпотеки для фізосіб, крім випадків, коли продаж відбувається за згодою іпотекодавця. Заборонені договори з відчуження нерухомості, якщо право власності на неї було зареєстровано менше 1 місяця тому. Винятком за цим пунктом є об'єкти нерухомості, отримані у спадок. Заборонені нотаріальні дії з нерухомістю, які виробляються на основі довіреності на фізичних осіб.тобто відчуження нерухомості за дорученням, виданої раніше фізичною особою, зараз неможливо.

За скільки можна купити квартиру в Ірпені

Так на одному з безкоштовних українських сайтів можна побачити масу пропозицій щодо купівлі житла в Ірпені. Найдешевша нерухомість стартує від 19.900 доларів. Це квартира в новобудові з чистовою обробкою. Вона знаходиться в ЖК "Бургундія". Площа житла 15,73 квадратних метри, судячи з усього, це смарт квартира.

В Ірпені продають смарт-квартиру за 20 тис. доларів (olx.ua)

А ось повністю мебльована однокімнатна квартира з хорошим ремонтом в ЖК "Фортуна" обійдеться покупцеві в 30 900 доларів. Це нерухомість вторинного ринку.

Продавець вказує, що під час бойових дій квартира пошкоджена не була.

Квартира в Ірені за 30900 доларів з вторинного ринку житла (olx.ua)

Ціни на двокімнатні квартири в новобудовах в Ірпені стартують від 35 тисяч доларів (без ремонту). А ось на" вторинці" можна купити й за 28 тисяч доларів.

"Двокімнатна квартира в Ірпені на першому поверсі в 2-х поверховій хрущовці.

Є льох, частковий ремонт, євровікна, дві роздільних кімнати. Поруч парк Дубки, школа, садок в пішій доступності", - так описує житло господар.

Двокімнатна квартира в Ірені за 28 тис. доларів (olx.ua)

За скільки можна купити квартиру в Бучі

Якщо вірити сайту безкоштовних оголошень, то однокімнатну квартиру в Бучі від господаря можна купити мінімум за 25 тисяч доларів. Вона знаходиться на цокольному поверсі ЖК "Буча квартал". Загальна площа житла 30 квадратних метрів. У квартирі є меблі та побутова техніка.

Квартира в Бучі за 25 тисяч доларів (olx.ua)

Ціни за "однушку" без ремонту в новобудовах в Бучі стартують навіть від 21 тисячі доларів. Площа житла 40 квадратних метрів, також є гардеробна кімната.

Як виявилося, оголошення з сюрпризом, ціна вказана за перший внесок у розстрочку, повна ж ціна квартири 26 700 доларів.

Квартира в Бучі в новобудові без ремонту (olx.ua)

Ціни на двокімнатні квартири на "вторинці" стартують від 33 тисяч доларів. Але в оголошенні зазначено, що житло потребує ремонту. Площа становить 48 квадратних метрів, санвузол суміщений, є незасклений балкон.

Квартира в Бучі за 33 тисячі доларів (olx.ua)

А ось повністю мебльовані двокімнатні квартири з ремонтом в Бучі обійдуться від 58 тисячі доларів.

"Пропонуємо чудову 2-х кімнатну квартиру з ремонтом і з доступом до власної тераси. ЖК Буча квартал. Вул. Гмирі 18-а. 2/5 поверхового будинку. Двостороння. 57 м2 загальної площі. Нова сантехніка, проводка, сучасний кахель, металопластикові вікна, броньовані двері, вбудовані меблі", - сказано в оголошенні.

Квартира в Бучі за 56 тисяч доларів (olx.ua)