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Киевские застройщики хотят уничтожить Галерный остров с "Лесом орхидей": разгорается скандал

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Киев, Суббота 01 апреля 2023 12:09
Киевские застройщики хотят уничтожить Галерный остров с "Лесом орхидей": разгорается скандал Галерный остров в Киеве могут застроить (фото: funtime.kiev.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Уникальный природный объект Галерный остров в Киеве хотят застроить развлекательным комплексом и частной территорией. На острове должны были создавать "Лес орхидей", однако застройщики попросили этого не делать ради своей выгоды.

Об этом сообщают на странице Киевского эколого-культурного центра в Facebook.

Детали скандала

Как сообщают активисты, застройщик "Галерна затока" в январе 2023 года обратился в Киевсовет с просьбой не принимать решения о создании на Галерном острове памятника природы "Лес орхидей", поскольку планирует строить развлекательный комплекс и дома.

Когда представители КЭКЦ обсуждали создание "Леса орхидей" в марте, рассмотрение вопроса перенесли. В то же время было принято поручение Управлению экологии и природных ресурсов КГГА разработать порядок механизма создания объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ).

Следует добавить, что к разработке этого Порядка комиссия не стала рассматривать новые проекты.

Киевские застройщики хотят уничтожить Галерный остров с &quot;Лесом орхидей&quot;: разгорается скандал

Галерный остров в Киеве с высоты птичьего полета (фото: facebook.com/kekz.ua)

"То есть пока создание памятника природы "Лес орхидей" блокируется, одновременно продвигается проект застройки Галерного острова", - возмущены экологи.

Они подозревают, что депутаты, блокирующие создание "Леса орхидей", были специально направлены застройщиками в Экологическую комиссию. Киевский эколого-культурный центр уже начал кампанию по отзыву некоторых лиц из членов Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики.

Что известно о Галерном острове

Галерный остров - днепровский остров в Голосеевском районе Киева. Он омывается Галерной заливами и Мыколайчик и озером Ерик. Площадь острова - 317 га. Часть острова занимает база Института рыбного хозяйства.

На территории объекта имеются охраняемые растительные группировки: ивовые и тополевые леса, псамофитные комплексы, луга и водная растительность.

Кроме того, на острове бушует разнообразный животный мир: редкие виды бабочек, стрекоз, плазунов и рябиных птиц.

Киевские застройщики хотят уничтожить Галерный остров с &quot;Лесом орхидей&quot;: разгорается скандал

Галерный остров является природным достоянием с редкой флорой и фауной.

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