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В центре Киева появится необычный фонтан. Делимся первыми фото проекта

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Киев, Пятница 03 марта 2023 15:39
В центре Киева появится необычный фонтан. Делимся первыми фото проекта Как будет выглядеть новый фонтан (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В центре Киева планируют установить необычный фонтан. Скульптурную композицию приурочат к 300-летию величайшего украинского философа Григория Сковороды.

Об этом сообщают на странице Благотворительного фонда Дениса Парамонова в Facebook.

Как будет выглядеть новый фонтан

В центре города уже проводятся подготовительные геодезические работы для установки композиции. Впрочем, точного адреса монтажа нового фонтана пока не сообщают. Предварительно его должны установить до конца 2023 года.

Проект создал известный скульптор Михаил Рева.

"В основе композиции - зерно, в середину которого вмонтированы вазы и амфоры разного размера. Композиция изготовлена из бронзы и гранита. В высоту фонтан будет достигать почти 4 метров", - говорится в сообщении фонда, который является инициатором установки фонтана.

В центре Киева появится необычный фонтан. Делимся первыми фото проектаВот так будет выглядеть новый фонтан (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)

Какая концепция нового фонтана

Поскольку фонтан установят в честь 300-летия со дня рождения Григория Сковороды, то в разработке проекта также применили философский подход.

"Идея Сковороды о "философском источнике" заключается в представлении о божественной благодати, которая разливается из зерна жизни каждому одинаково, беспристрастно и справедливо, и не зависит от размера сосуда - человека, который ее принимает", - заявляют в фонде.

В центре Киева появится необычный фонтан. Делимся первыми фото проектаПроект фонтана создал известный скульптор Михаил Рева (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)

Также в организации добавляют, что Сковорода выдающийся философ, который хорошо известный своим творчеством далеко за пределами нашего государства.

"Сохранение и защита культурного кода Украины - это задача каждого. И появление "философского источника" нашего выдающегося земляка в современной интерпретации в центре столицы будет как нельзя лучше способствовать этому", - говорят инициаторы проекта.

В центре Киева появится необычный фонтан. Делимся первыми фото проектаВ центре Киева появится необычный фонтан. Делимся первыми фото проектаВ центре Киева появится необычный фонтан. Делимся первыми фото проектаНовый фонтан должен быть установлен до конца 2023 года (фото: facebook.com/ParamonovFoundation)

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