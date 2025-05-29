Ливни, град и сильный ветер: Киев и область накрыла непогода (фото, видео)

Днем 29 мая Киев и область накрыла непогода. В столице и столичном регионе идет сильный ливень, град и ветер.

Так, очевидцы делятся кадрами в сети. Так, из-за непогоды в Ирпене упало дерево. Момент падения дерева прямо на авто попал на видео.

Из-за большого града вместе с дождем на дорогах фиксируют очень плохую видимость.

Проблемы с движением транспорта в Киеве

Из-за ливня в Киеве фиксируются проблемы в движении троллейбусов и трамваев. А именно:

задерживается движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, 42 по ул.Довженко по причине скопления воды;

задерживается движение трамваев № 15 по ул.Дегтяревская по причине скопления воды.

Советы от полиции

В связи с тем, что на территории Киевской области дождь, правоохранители дали советы водителям и пешеходам. Они также советуют быть внимательными и осторожными на дорогах.

Что делать водителям

помните о скоростном режиме, безопасной дистанции и интервале;

избегайте резких маневров;

возле пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижайте скорость;

не оставляйте автомобили возле деревьев, билбордов и тому подобное.

Что делать пешеходам

будьте внимательными и осторожными во время пребывания на улице;

переходите проезжую часть только в отведенных для этого местах;

не выбегайте внезапно на дорогу;

по возможности не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами;

пользуйтесь световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Сколько продлится непогода

По сообщению Гидрометцентра, опасные метеорологические явления по г. Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток.

"И уровень опасности, желтый", - констатировали в КГВА.