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Ливни, град и сильный ветер: Киев и область накрыла непогода (фото, видео)

Киев, Четверг 29 мая 2025 12:20
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Ливни, град и сильный ветер: Киев и область накрыла непогода (фото, видео) Фото: Киев и область накрыл ливень с градом и ветром 29 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Днем 29 мая Киев и область накрыла непогода. В столице и столичном регионе идет сильный ливень, град и ветер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети, патрульную полицию Киевской области, КГВА,"Киевпастранс".

Так, очевидцы делятся кадрами в сети. Так, из-за непогоды в Ирпене упало дерево. Момент падения дерева прямо на авто попал на видео.

Из-за большого града вместе с дождем на дорогах фиксируют очень плохую видимость.

Проблемы с движением транспорта в Киеве

Из-за ливня в Киеве фиксируются проблемы в движении троллейбусов и трамваев. А именно:

  • задерживается движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, 42 по ул.Довженко по причине скопления воды;
  • задерживается движение трамваев № 15 по ул.Дегтяревская по причине скопления воды.

Советы от полиции

В связи с тем, что на территории Киевской области дождь, правоохранители дали советы водителям и пешеходам. Они также советуют быть внимательными и осторожными на дорогах.

Что делать водителям

  • помните о скоростном режиме, безопасной дистанции и интервале;
  • избегайте резких маневров;
  • возле пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижайте скорость;
  • не оставляйте автомобили возле деревьев, билбордов и тому подобное.

Что делать пешеходам

  • будьте внимательными и осторожными во время пребывания на улице;
  • переходите проезжую часть только в отведенных для этого местах;
  • не выбегайте внезапно на дорогу;
  • по возможности не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами;
  • пользуйтесь световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Сколько продлится непогода

По сообщению Гидрометцентра, опасные метеорологические явления по г. Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток.

"И уровень опасности, желтый", - констатировали в КГВА.

Ливень в Киеве и области

Еще утром 29 мая в "Укргидрометцентре" предупреждали о непогоде в Киевской области и столице.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 29 мая. И уровень опасности, желтый", - отмечали синоптики.

Они предупреждали, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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