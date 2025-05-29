Ливни, град и сильный ветер: Киев и область накрыла непогода (фото, видео)
Днем 29 мая Киев и область накрыла непогода. В столице и столичном регионе идет сильный ливень, град и ветер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соцсети, патрульную полицию Киевской области, КГВА,"Киевпастранс".
Так, очевидцы делятся кадрами в сети. Так, из-за непогоды в Ирпене упало дерево. Момент падения дерева прямо на авто попал на видео.
Из-за большого града вместе с дождем на дорогах фиксируют очень плохую видимость.
Проблемы с движением транспорта в Киеве
Из-за ливня в Киеве фиксируются проблемы в движении троллейбусов и трамваев. А именно:
- задерживается движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, 42 по ул.Довженко по причине скопления воды;
- задерживается движение трамваев № 15 по ул.Дегтяревская по причине скопления воды.
Советы от полиции
В связи с тем, что на территории Киевской области дождь, правоохранители дали советы водителям и пешеходам. Они также советуют быть внимательными и осторожными на дорогах.
Что делать водителям
- помните о скоростном режиме, безопасной дистанции и интервале;
- избегайте резких маневров;
- возле пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижайте скорость;
- не оставляйте автомобили возле деревьев, билбордов и тому подобное.
Что делать пешеходам
- будьте внимательными и осторожными во время пребывания на улице;
- переходите проезжую часть только в отведенных для этого местах;
- не выбегайте внезапно на дорогу;
- по возможности не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами;
- пользуйтесь световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Сколько продлится непогода
По сообщению Гидрометцентра, опасные метеорологические явления по г. Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток.
"И уровень опасности, желтый", - констатировали в КГВА.
Ливень в Киеве и области
Еще утром 29 мая в "Укргидрометцентре" предупреждали о непогоде в Киевской области и столице.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 29 мая. И уровень опасности, желтый", - отмечали синоптики.
Они предупреждали, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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