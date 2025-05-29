Молния попала в прямо в высотку в Киеве: момент попал на видео
В Киеве во время непогоды молния попала прямо в многоэтажный жилой дом. Очевидцы сняли это на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в соцсети.
Как сообщают местные Телеграм-каналы, попадание молнии в высотку произошло в Оболонском районе столицы.
РБК-Украина обратилось за комментарием в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС, отметили, что сейчас по поводу попадания молнии к ним не поступало никаких вызовов.
Напомним, что сегодня, 29 мая в Киеве и области бушует непогода. Столицу накрыла гроза, ливень и град. Все это сопровождается порывистым ветром.
В частности в Ирпене Киевской области ураган повалил дерево, которое упало прямо на припаркованную машину. Инцидент попал на видео и распространился по соцсетям.
Синоптики предупреждают о возможном продолжении непогоды в течение суток. В Киеве и области уже зафиксировано подтопление некоторых улиц.
Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий стихии. Жителей призывают не выходить без надобности на улицу, избегать парковки автомобилей под деревьями и столбами, а также следить за обновлениями от спасателей.
В частности на фоне непогоды к гражданам уже обратились в полиции Киевщины, водителям советуют:
- помнить о скоростном режиме, безопасной дистанции и интервале;
- избегать резких маневров;
- возле пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижать скорость;
- не оставлять автомобили возле деревьев, билбордов и т. д.
Пешеходов тем временем призывают:
- будьте внимательными и осторожными во время пребывания на улице;
- переходите проезжую часть только в отведенных для этого местах;
- не выбегайте внезапно на дорогу;
- по возможности не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами;
- пользуйтесь световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Больше о последствиях непогоды в Киеве и области - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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