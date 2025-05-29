Молния попала в прямо в высотку в Киеве: момент попал на видео

В Киеве во время непогоды молния попала прямо в многоэтажный жилой дом. Очевидцы сняли это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео , опубликованное в соцсети.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, попадание молнии в высотку произошло в Оболонском районе столицы.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС, отметили, что сейчас по поводу попадания молнии к ним не поступало никаких вызовов.

Напомним, что сегодня, 29 мая в Киеве и области бушует непогода. Столицу накрыла гроза, ливень и град. Все это сопровождается порывистым ветром.

В частности в Ирпене Киевской области ураган повалил дерево, которое упало прямо на припаркованную машину. Инцидент попал на видео и распространился по соцсетям.

Синоптики предупреждают о возможном продолжении непогоды в течение суток. В Киеве и области уже зафиксировано подтопление некоторых улиц.

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий стихии. Жителей призывают не выходить без надобности на улицу, избегать парковки автомобилей под деревьями и столбами, а также следить за обновлениями от спасателей.

В частности на фоне непогоды к гражданам уже обратились в полиции Киевщины, водителям советуют:

помнить о скоростном режиме, безопасной дистанции и интервале;

избегать резких маневров;

возле пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижать скорость;

не оставлять автомобили возле деревьев, билбордов и т. д.

Пешеходов тем временем призывают: