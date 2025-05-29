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Молния попала в прямо в высотку в Киеве: момент попал на видео

Киев, Четверг 29 мая 2025 13:50
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Молния попала в прямо в высотку в Киеве: момент попал на видео Фото: в Киеве 29 мая бушует непогода (Pavlo Bahmut/ Ukrinform/Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве во время непогоды молния попала прямо в многоэтажный жилой дом. Очевидцы сняли это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в соцсети.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, попадание молнии в высотку произошло в Оболонском районе столицы.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС, отметили, что сейчас по поводу попадания молнии к ним не поступало никаких вызовов.

Напомним, что сегодня, 29 мая в Киеве и области бушует непогода. Столицу накрыла гроза, ливень и град. Все это сопровождается порывистым ветром.

В частности в Ирпене Киевской области ураган повалил дерево, которое упало прямо на припаркованную машину. Инцидент попал на видео и распространился по соцсетям.

Синоптики предупреждают о возможном продолжении непогоды в течение суток. В Киеве и области уже зафиксировано подтопление некоторых улиц.

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий стихии. Жителей призывают не выходить без надобности на улицу, избегать парковки автомобилей под деревьями и столбами, а также следить за обновлениями от спасателей.

В частности на фоне непогоды к гражданам уже обратились в полиции Киевщины, водителям советуют:

  • помнить о скоростном режиме, безопасной дистанции и интервале;
  • избегать резких маневров;
  • возле пешеходных переходов и образовательных учреждений максимально снижать скорость;
  • не оставлять автомобили возле деревьев, билбордов и т. д.

Пешеходов тем временем призывают:

  • будьте внимательными и осторожными во время пребывания на улице;
  • переходите проезжую часть только в отведенных для этого местах;
  • не выбегайте внезапно на дорогу;
  • по возможности не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами;
  • пользуйтесь световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Больше о последствиях непогоды в Киеве и области - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также синоптик рассказала РБК-Украина, когда ожидать окончания дождей и что происходит с погодой в Украине.

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