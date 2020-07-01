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В центрі Тернополя жінка намагалася вкрасти дитину: відео події

STYLERЖиття    01.07.2020 - 18:58
В центрі Тернополя жінка намагалася вкрасти дитину: відео події
У Тернополі жінка хотіла вкрасти маленьку дівчинку (колаж: РБК-Україна)

У Тернополі невідома жінка хотіла вкрасти дитину

В Тернополі в центрі міста невідома жінка спробувала вкрасти маленьку дівчинку. Інцидент стався сьогодні, 1 липня, вранці на вулиці Шептицького і потрапив на камери відеоспостереження.

На відео видно, як жінка в куртці, теплих чоботях і масці стоїть біля входу в ломбард. В цей час біля неї мама гуляла з дитиною. Поки мати розмовляла через телефон маленька дівчинка трохи вибігла в перед, де спробувала схопити невідома жінка.

Мати швидко зреагувала і підбігла до своєї дитини. Невідома злякалася і швидко відійшла в сторону. Відео інциденту опублікував Микола Голубев на своїй сторінці в Facebook.

Будьте дуже обережними з дітьми, вісь що було сьогодні зранку у Тернополі на Шептицького

Опубліковано Миколою Голубєвим Середа, 1 липня 2020 р.

У Тернополі жінка хотіла вкрасти маленьку дівчинку (відео: facebook.com/mykola.golubev.3)

При цьому чоловік закликав всіх батьків бути обережними з дітьми, оскільки бувають і такі випадки. Хто знає, що було б з дівчинкою, якби її мати вчасно не зреагувала.

Будьте дуже обережними з дітьми, вісь що було сьогодні зранку

Опубліковано Миколою Голубєвим Середа, 1 липня 2020 р.

У Тернополі жінка хотіла вкрасти маленьку дівчинку (відео: facebook.com/mykola.golubev.3)

У коментарі до відео один чоловік написав, що жінка, яка спробувала схопити дитину, живе в цьому районі і вона хвора.

В центрі Тернополя жінка намагалася вкрасти дитину: відео події

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

  • А мені здається, що вона навмисно так одяглася. І маска рожева, тісно закриває обличчя (і це на вулиці в таку спеку) Тут явно щось не так. Обов'язково треба мамі звернутися в поліцію. Бо що може постраждати ще якась дитина;
  • Чому ж її ніхто не затримав??! Сьогодні у неї не вийшло, а завтра пропаде чиясь дитина... Байдужість зашкалює;
  • Шкода, що вона на мене не потрапила, я б їй зробила;
  • Якась дивна реакція у мами, так і пішла з телефоном у руках. Реакції не було ні в кого з людей;
  • А матуся навіть свою розмову не закінчила, так і пішла з телефоном, сподіваюся це було щось важливе, інакше б цю жінку можна було б затримати.

В центрі Тернополя жінка намагалася вкрасти дитину: відео події

В центрі Тернополя жінка намагалася вкрасти дитину: відео події

В центрі Тернополя жінка намагалася вкрасти дитину: відео події

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, у Києві у мами з рук вихопили немовляти і увезли.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні зможуть йти в декрет чоловіки.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Тернопільпреступления
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