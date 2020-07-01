В центре Тернополя женщина пыталась украсть ребенка: видео происшествия

В Тернополе женщина хотела украсть маленькую девочку (коллаж: РБК-Украина)

В Тернополе неизвестная женщина хотела украсть ребенка

В Тернополе в центре города неизвестная женщина попыталась украсть маленькую девочку. Инцидент произошел сегодня, 1 июля, утром на улице Шептицкого и попал на камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как женщина в куртке, теплых сапогах и маске стоит возле входа в ломбард. В это время возле нее гуляла мама с ребенком. Пока мать разговаривала по телефону маленькая девочка немного выбежала в перед, и ее попыталась схватить неизвестная женщина.

Мать быстро среагировала и подбежала к своему ребенку. Неизвестная же испугалась и отошла быстро в сторону. Видео инцидента опубликовал Николай Голубев на своей странице в Facebook.

Будьте дуже обережними з дітьми, ось що було сьогодні зранку в Тернополі на Шептицького Опубликовано Миколой Голубевым Среда, 1 июля 2020 г.

В Тернополе женщина хотела украсть маленькую девочку (видео: facebook.com/mykola.golubev.3)

При этом мужчина призвал всех родителей быть осторожными с детьми, поскольку бывают и такие случаи. Кто знает, что было бы с девочкой, если бы ее мать вовремя не среагировала.

Будьте дуже обережними з дітьми, ось що було сьогодні зранку Опубликовано Миколой Голубевым Среда, 1 июля 2020 г.

В Тернополе женщина хотела украсть маленькую девочку (видео: facebook.com/mykola.golubev.3)

В комментарии к видео один мужчина написал, что женщина, которая попыталась схватить ребенка, живет в этом районе и она больная.

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

А мне кажется, что она намеренно так оделась. И маска розовая, тесно закрывает лицо (и это на улице в такую жару) Здесь явно что-то не так. Обязательно надо маме обратиться в полицию. Потому что может пострадать еще какой-то ребенок;

Почему же ее не задержал никто??! Сегодня у нее не получилось, а завтра пропадет чей-то ребенок... Равнодушие зашкаливает;

Жаль, что она на меня не попала, я б ей сделала;

Какая-то странная реакция у мамы, так и пошла с телефоном в руках. Реакции не было ни у кого из людей;

А мамочка даже свой разговор не закончила, так и пошла с телефоном, надеюсь это было нечто важное, иначе бы эту женщину можно было бы задержать.

Скриншоты с Facebook

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Автор: Роман Мирончук