Протестів у Росії не буде, вони підтримують цю війну, - Буданов
Більшість росіян підтримують війну в Україні, в тому числі ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Тому ніяких протестів в Росії не буде.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Росія в основному підтримує всі ці дії. Це насправді так, не треба думати, що один Путін такий поганий, а всі інші просто не знають, що робити. Знають, дуже чітко знають і розуміють. Можливо, це наслідок довготривалої пропагандистської роботи з ними", - заявив він.
За словами Буданова, росіяни в основному підтримують все, що відбувається в Україні, в тому числі ракетні удари по мирних громадянах.
"Це ж зараз не важко, у нас XXI століття, відкрийте їх паблік, просто коментарі почитайте, що вони там пишуть. Це ж не пише Путін або Патрушев, наприклад, немає. Вони це підтримують, тому ніяких протестних настроїв там не буде", - зазначив глава української розвідки.
Крім того, Буданов вважає, що слушного моменту для зміни глави Кремля чекає економічна еліта, яка досить сильно постраждала від війни в Україні.
Нагадаємо, за словами глави української розвідки, в Москві неодноразово погрожували всьому світу ядерною зброєю, проте вони чітко розуміють, що використання цієї зброї просто прискорить розпад Російської Федерації.
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