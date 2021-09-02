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В центрі Одеси роми зробили шатро та поставили матраци: відео "поселення"

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Одеса, Четвер 02 вересня 2021 21:01
В центрі Одеси роми зробили шатро та поставили матраци: відео "поселення" Роми поселились в центрі Одеси (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі у Приморському районі кілька ромів розклали великий намет і матраци. У мережі пишуть, що вони практично там поселилися.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Х*Одеса".

Так, поселення помітили на Куликовому полі, площа якого розташована неподалік від залізничного вокзалу.

На відео видно, що намет вони зробили власноруч. Зокрема вони натягнули велику чорну плівку на каркас із палиць. Неподалік стоять матрац, кілька стільців та інші речі. Також можна помітити шматки картону, які розкидані біля намету.

Автор ролика запитав літню жінку чи є в них якісь потреби, однак спершу вона не відповідала та закривала обличчя. Потім все ж сказала, що їм потрібні ковдри. На відео було помітно 7 людей.

Через деякий час хлопець поцікавився, чому вони живуть на вулиці. Роми пояснили це тим, що переїхали з Донецької області, а саме Краматорська.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою ліцеїсти влаштували п'яні танці на даху авто прямо в навчальному закладі.

Також в Одеській області велика риба втопила чоловіка, що тіло знайшли в 15 метрах від берега.

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