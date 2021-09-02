В центре Одессы ромы сделали шатер и поставили матрасы: видео "поселения"
В Одессе в Приморском районе несколько ромов разложили большую палатку и матрасы. В Сети пишут, что они практически там поселились.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Х*Одесса".
Так, поселение заметили на Куликовом поле, площадь которого расположена неподалеку от железнодорожного вокзала.
На видео видно, что палатку они сделали собственноручно. В частности они натянули большую черную пленку на каркас из палок. Неподалеку стоят матрас, несколько стульев и другие вещи. Также можно заметить куски картона, которые разбросаны возле палатки.
Автор ролика спросил пожилую женщину есть ли у них какие-то потребности, однако сначала она не отвечала и закрывала лицо. Потом все же сказала, что им нужны одеяла. На видео было заметно 7 человек.
Через некоторое время парень поинтересовался, почему они живут на улице. Ромы объяснили это тем, что переехали из Донецкой области, а именно Краматорска.
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