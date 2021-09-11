Біля Дніпра знайшли кам'яну бабу, якій 4 тисячі років: була частиною великого кургану

Працівники Дніпровського історичного музею під час археологічних розкопок виявили стародавній артефакт - кам'яну бабу, вік якої становить близько 4 тисяч років.

Про це передали на сайті Дніпропетровського національного історичного музею ім. Дмитра Яворницького.

Нинішня знахідка, як кажуть науковці, раніше була частиною великого кургану.

Рекордну стародавню статую з каменю додадуть до музейної колекції Дніпровського історичного музею, в якій така "баба" стала вже 103-м подібним артефактом.

"Це - 103 кам'яна стела в найбільшій збірці подібних артефактів. Колись давно, близько 4 тисяч років тому, вона була складовою частиною кургану. Під впливом часу і, можливо, людей, опинилася на полі", - розповіли в музеї.

Зауважимо також, що колекція кам'яної пластики в Дніпрі є найбільшою в Україні та другою за величиною в Європі.

Дніпровські археологи виявили 4-тисячолітню кам'яну бабу (фото: museum.dp.ua)

Також на сторінці музею в Facebook повідомляється, що наприкінці серпня археологи на розкопках в околицях села Красноіванівка Кам'янського району на місці частини стародавнього поселення виявили ряд стародавніх артефактів, зокрема фрагменти посуду, а також вироби з кістки тварин.

Археологи на розкопках під Дніпром виявили стародавні артефакти (фото: facebook.com/yavornytskiymuseum)

Потрібно сказати, що стародавні кам'яні статуї поповнюють знаменитий Дніпропетровський національний історичний музей не тільки завдяки дослідженням на полях області. Так, наприклад, кілька років тому в Дніпрі місцевий житель віддав музею кам'яну бабу, яка прикрашала його садибу (чоловік купив її у безхатченків і назвав "Матильда"). Історики вирішили, що статуя - це посмертний пам'ятник видатному половцю тих часів.