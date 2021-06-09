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У центрі Львова бабуся трощила електросамокати (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У центрі Львова літня жінка нищила припарковані електросамокати. Перехожі робили їй зауваження, проте бабуся на це не реагувала.

Відео опублікували в Telegram-канал "Типовий Львів".

На ньому видно, що літня жінка один за одним кидає на землю електросамокати. На зауваження перехожих бабуся не реагувала.

У мережі пишуть, що ймовірно жінка хотіла покататись. Однак, коли у неї не вийшло, то вона почала трощити електросамокати.

Зазначимо, що у Львові це вже не перший випадок, коли місцеві жителі нищать самокати. Їх викидали у фонтан на площі Ринок та у смітники.

Раніше ми повідомляли, що у Києві дитина на самокаті пронеслася на "червоний", сильно налякавши водіїв. На щастя, водії, яким проїзд був дозволений, вчасно пригальмували.

Також, орендувати електросамокат і які є підводні камені в таких поїздках.

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