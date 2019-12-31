У центрі Києва закриють на вхід станції метро: усі подробиці

Новий рік 2020 настане вже зовсім скоро. Сьогодні, 31 грудня, в київському метрополітені можуть обмежити вхід на станції "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Поштова площа", "Контрактова площа" і "Золоті ворота". Про це повідомляє "Київський метрополітен" на своїй сторінці в Facebook.

На даних станціях вхід може бути тимчасово обмежений не тільки 31 грудня, але і 1 і 7 січня. Це робиться для того, щоб в метрополітені не було тисняви.

При цьому в ці числа може бути закритий вхід на станцію "Золоті ворота", щоб всі бажаючі могли дістатися до Софійської площі. В цей час всі ескалатори будуть працювати тільки на підйом.

Варто зазначити що в Києві в новорічну ніч роботу метро продовжено на 3 години. При цьому фунікулер у новорічну ніч буде працювати цілодобово. Також в ніч з 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року пасажирський наземний транспорт працюватиме довше.

Нагадаємо, що па період новорічних свят в Києві ввели ряд суворих заборон. Найголовніше – це те, що київська міська рада заборонила використання салютів і феєрверків до закінчення війни на Донбасі. Також вводиться заборона на влаштування видовищ з використанням піротехнічних виробів.