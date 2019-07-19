У центрі Києва зібралося 100 тисяч людей: що відбувається

Перед парламентськими виборами 2019 лідер партії Голос і групи Святослав Вакарчук зібрав 100 тисяч людей в Києві на концерті гурту Океан Ельзи. Виступ у самому серці столиці проходить абсолютно безкоштовно.

Цей концерт стане фіналом передвиборчого туру по Україні. Святослав раніше обіцяв, що на шоу українці почують "океан музики".

Українці прийшли підтримати Святослава, а також почути улюблені композиції колективу.

У коментарях до трансляції люди висловили підтримку артисту і написали йому безліч теплих слів. Багато зізнавалися, що плачуть від щастя.

Як відомо, передвиборчий тур партії Голос розпочався також у Києві. Це сталося 8 червня. Тоді Святослав вперше публічно представив свою команду жителям столиці. В цей день відбувся перший концерт групи в рамках передвиборної гонки.

Як раніше ми писали, соліст рок-групи "Океан Ельзи" і лідер партії "Голос", Святослав Вакарчук розповів про неприємний випадок, який стався між ним та падчеркою. Про сімейну сварку виконавець повідомив в інтерв'ю Маші Єфросініній, яку можна подивитися на YouTube.

Нещодавно Вакарчук зізнався, що готовий пожертвувати сценою заради своєї політичної діяльності. Він також заявив, що якщо потрапить в Раду, то далі не буде зупинятися тільки на цьому.