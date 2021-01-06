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У центрі Києва зняли на відео колону "швидких" з включеними мигалками: що сталося

Київ, Середа 06 січня 2021 16:22
У центрі Києва зняли на відео колону "швидких" з включеними мигалками: що сталося
Швидка допомога у Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві колона автомобілів "швидкої допомоги" проїхала з включеними мигалками бульваром Лесі Українки, після чого зупинилася біля будівлі Центральної виборчої комісії. Здивовані очевидці припустили, що медики зібралися на мітинг.

Мешканці столиці в середу, 6 січня, зняли поспішаючі карети на відео, після чого ролик з'явився на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

На кадрах видно, як бульваром у бік станції метро "Печерська" рухається колона "швидких", які також включають сирену.

"Біля будівлі ЦВК збираються швидкі. Схоже на якийсь масовий мітинг лікарів", - йдеться в описі до відео.

Ролик можна подивитися за цим посиланням.

У центрі Києва зняли на відео колону &quot;швидких&quot; з включеними мигалками: що сталося

Колона "швидких" у центрі Києва 6 січня (фото: kyivoperativ.info)

Також один з водіїв, який проїжджав повз будівлі Центрвиборчкому, зняв близько десятка невідкладних з увімкненими мигалками.

"Страйкують "швидкі". Капець, скільки їх!" - зазначив чоловік.

Після цього в мережі посипалися здивовані коментарі, нарікання на низькі зарплати медиків, а також припущення, що даний перфоманс - не мітинг, а швидше за все флешмоб.

Як з'ясувалося, жодної акції протесту чи мітингу столичних медиків насправді сьогодні не було. А причина появи в центрі столиці великої кількості карет пояснюється заходами щодо передачі новеньких "швидких" обласному центру екстреної медичної допомоги.

Про це розповіли в Київській обласній державній адміністрації на сторінці в Facebook.

Так, щодо заходу в мережі в анонсі пояснювалося, що передача нових "швидких" в область відбулася о 14:00 на площі перед будівлею Київської ОДА за адресою пл. Лесі Українки, 1.

Раніше ми повідомляли, що в Україні "швидкі" тепер працюють за новими правилами, і розповідали, до кого можуть не приїхати.

Нагадаємо також, що нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським медикам і пояснив, коли вони будуть, як у Європі. Чиновник зазначив, що в Україні на медицину в держбюджеті-2021 передбачили 163 мільярдів гривень, що є рекордним показником.

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